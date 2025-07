Il patto di amicizia tra i comuni del Valdarno e della Piana di Gioia Tauro inizia a produrre frutti

Sono felice per quanto sta nascendo in Valdarno da quando poco più di un mese fa è stato firmato il patto di amicizia tra 9 comuni del Valdarno Aretino e Fiorentino e il Comune di Polistena e l’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi.

Lunedì 23 giovani partiranno per il campo di E!State Liberi presso la Cooperativa Sociale Valle del Marro – Libera Terra a Polistena dove trascorreranno sei giorni stando a contatto con tante e diverse persone che ogni giorno combattono la ‘ndrangheta e le disuguaglianze sociali.

Ha preso il via in questi giorni al Comune di Terranuova Bracciolini un progetto sulla legalità che coinvolge ragazzi di quella comunità e che prevede l’incontro con il Procuratore Generale di Firenze Ettore Squillace Greco lunedì 28 luglio alle 21 al Beta Bar, che parlerà della presenza delle mafie in Toscana e al quale parteciperanno anche alcuni ragazzi appena tornati da Polistena.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha deciso di dedicare la prossima edizione della fiera di Autumnia Figline al tema della giustizia sociale.

Il Comune di Reggello intende lasciare spazio all’interno della prossima festa dell’olio alla produzione di olio del consorzio Libera Terra.

A dicembre durante le vacanze di Natale una parrocchia sempre di Reggello ha deciso di portare a Polistena alla parrocchia di Giuseppe Don Pino Demasi Referente di Libera Piana di Gioia Tauro. 70/80 giovani.

Tutto questo lo stiamo portando avanti con il circolo di Legambiente di Valdarno Superiore.

Insieme ai responsabili nazionali di E!state Liberi! e ai responsabili della cooperativa La Valle del Marro stiamo lavorando per organizzare il prossimo anno un campo di Libera in Valdarno coinvolgendo il mondo associativo locale e i comuni..

In questi anni si è costituito, formato un gruppo di giovani educatori, molti dei quali negli anni precedenti hanno partecipato ai campi, che si sono presi la responsabilità di pensare, ideare anche questo campo insieme ai responsabili della cooperativa La Valle del Marro.

Anche questo è un grande risultato perché dei giovani hanno pensato a un campo per dei ragazzi ancora più giovani e alcuni di loro saranno gli educatori che accompagneranno a Polistena i minorenni. Un tassello che rende questa esperienza ancora più bella e unica.

Insomma un intero territorio si sta mettendo in moto sul tema della giustizia sociale e dell’educazione civica dei nostri ragazzi, perché si sta raggiungendo la consapevolezza che la criminalità organizzata e le infiltrazioni mafiose che ammalano la nostra economia si combattono con le forze dell’ordine, con la magistratura, e con la presa di coscienza da parte dell’opinione pubbbblica dei rischi che anche qui da noi stiamo rischiando.

Un modo nuovo di costruire il futuro delle nostre comunità partendo dalla crescita civile e sociale dei nostri ragazzi.

Un percorso che è bello condividere con così tante amministrazioni comunali, formate anche da tanti assessori e consiglieri giovani, che sentono ancor di più questa responsabilità…

Quanto sta nascendo non è frutto del caso, ma di un cammino lungo anni, fatto di esperienze belle e anche di frenate, di ripensamenti, ma la tenacia e la determinazione non ci hanno fatto tornare indietro, ma puntare ancora più in alto…

Questa è una delle cose più belle e molto importanti che anche come coordinamento abbiamo fatto e che mi riempie di gioia anche per solamente per averlo sempre voluto portare avanti e al quale ho sempre creduto…

Forse il coronamento di un’esperienza bella e arricchente, fatta di relazioni e di tessitura di rapporti, come quella di referente di un coordinamento così vivo e attivo come il nostro.

E frutto anche della maturità e consapevolezza che tanti sindaci hanno maturato anche grazie al cammino fatto insieme…

A loro, a tutti gli amministratori di oggi e di ieri che credono e hanno creduto in questo progetto, a tutti i componenti del coordinamento di Libera, a tutte le associazioni con cui collaboriamo, ai ragazzi del Presidio Giovanni Spampinato e ai giovani Educatori che hanno pensato e organizzato il campo va il mio personale riconoscimento…

Siamo proprio una bella squadra…

*****