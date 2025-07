La giornalista pugliese Fabiana Pacella premiata con la “Margherita d’Oro”

Si è svolta nella suggestiva cornice di Piazza Generale Dalla Chiesa a Margherita di Savoia (BAT), la serata di gala del Premio Internazionale “Margherita d’Oro”, nato oltre 60 anni fa per celebrare le eccellenze pugliesi che si sono distinte a livello nazionale e internazionale.

Condotta da Daniele Bossari e Barbara Foria, la cerimonia ha reso omaggio a figure che si sono distinte nei rispettivi ambiti:

Fabiana Pacella, firma de La Gazzetta del Mezzogiorno e responsabile del Presidio Puglia di Articolo21, volto del giornalismo antimafia;

Sofia D’Elia, promettente attrice emergente;

Luigi Dibiase, stimato cardiologo pugliese affermato a livello internazionale.

La serata, animata da performance firmate da Chiara Galiazzo e Iva Zanicchi, ha avuto come filo conduttore il tema della pace e non violenza, con un focus particolare sulla violenza di genere

Di Pacella, premiata dal questore della BAT Alfredo Fabbrocini, è stato premiato l’impegno sociale, il “giornalismo etico” ma anche l’impegno per le donne violate con la rubrica sulle pagine di Gazzetta “Voci dall’Inferno” dedicata proprio alle voci delle vittime di violenza.

Un momento di riflessione è stato offerto da testimonianze dirette del Centro Antiviolenza “Giulia e Rossella”.

Il Premio “Margherita d’Oro” rappresenta un’opportunità di valorizzazione del territorio e delle persone che, con impegno, contribuiscono a far emergere l’immagine della Puglia nel contesto nazionale. L’evento curato da All In One Strategy ha confermato la sua dimensione culturale e sociale, mantenendo l’attenzione sulle tematiche che oggi più che mai richiedono visibilità e impegno collettivo.

Un momento significativo che sottolinea l’importanza della cultura, della resilienza e della responsabilità civile nella nostra comunità