Trent’anni senza Alex Langer, le iniziative in suo ricordo

Ecco il quadro delle iniziative in programma per ricordare Alex Langer, giornalista e politico che, negli anni ’80 è tra i promotori del movimento politico dei Verdi in Italia e in Europa, finendo per essere eletto al Parlamento Europeo.

Langer s’impegna soprattutto per una politica estera di pace, per relazioni più giuste Nord-Sud ed Est/Ovest, per la conversione ecologica della società, dell’economia e degli stili di vita.

Decide di interrompere la vita il 3 luglio 1995, all’età di 49 anni. Riposa nel piccolo cimitero di Telves/Telfes (BZ), accanto ai suoi genitori.

Qui la biografia completa di Alex Langer

Il programma delle iniziative

Giovedì 3 luglio

ore 16.00 – in diretta – la puntata di Sconfinamenti di Rai Friuli-Venezia Giulia sarà dedicata ad Alexander Langer e la Bosnia, con Christine Stufferin, Sabina Langer e Giulia Levi. Di seguito sarà scaricabile su Raiplaysound.

ore 17.30 – Reggio Calabria – Parco Ecolandia “Il viaggiatore leggero in ricordo di Alexander Langer” con Tonino Perna e altri.

ore 18.30 – Mantova “Abbattere muri, costruire ponti” intitolazione ad Alexander Langer del ponte ciclopedonale a Fiera Catena, interverrà Marco Boato.

ore 20.00 – Cogoleto (Savona). Giovedì 3 luglio il Punto Pace Hélder Câmara di Pax Christi organizza un evento su “L’attualità del pensiero di Alex Langer” a trent’anni dalla morte del politico, saggista, giornalista ambientalista e pacifista italiano Alexander Langer. Il ritrovo sarà alle ore 20 sul ponte del Rumaro, da dove partirà la camminata “Lentius, profundius, suavius” verso il Giardino della Convivialità delle Differenze. Alle 20:45 in località Beuca, di fronte al residence Villa Beuca, si terranno letture sul tema “Essere viaggiatore leggero”.

ore 20.00 – Rovereto “Alexander Langer”, serata ricordo all’auditorium Fondazione Campana dei Caduti, Colle di Miravalle. Con Christine Stufferin, Giorgio Mezzalira, Ed. AlphaBeta.

I rintocchi di Maria Dolens saranno dedicati ad Alexander Langer.

Venerdì 4 luglio

“Alexander Langer costruttore di ponti e di pace” – ore 18:00, Foggia – Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte

Un momento di riflessione e memoria dedicato alla figura di Alexander Langer, nell’ambito della Giornata Mondiale del Rifugiato.

Relatore principale: Fabio Levi, docente di Storia contemporanea dell’Università di Torino e autore della biografia “In viaggio con Alex” e già presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Alexander Langer.

Sabato 5 luglio

ore 9.30 – Giardino Langer, Parco del Diamante – Reggio Emilia Come ogni anno, un comune momento di meditazione, sulle parole e il pensiero di Alexander Langer, in un luogo altamente simbolico. Con una breve presentazione di Lorenzo Capitani e Ugo Pellini. Letture tratte dalla Lettera a San Cristoforo, Alexander Langer, febbraio-marzo 1990. Monica Incerti Pregreffi e Franco Ferrari. Per l’ambiente e per la pace. Suggestioni musicali, voce e chitarra Tiziano Bellelli. Programma

Mercoledì 9 luglio

“Tribute To A Pathfinder. 30 years without Alexander Langer”

promosso dal gruppo Verdi/ALE al Parlamento europeo, in particolare Leoluca Orlando, con la Fondazione Alexander Langer. Interverranno Leoluca Orlando, Terry Reinitke, Vula Tsetsi, Cristina Guarda, Angelo Bonelli e Gianni Tamino.

Con un contributo artistico di Martino Lo Cascio. Video (contributi) di Claudia Roth, Marco Boato, Paolo Bergamaschi. 19.30-21.00 La Rotonde. Manifesto dell’evento

Giovedì 10 luglio

ore 21 – Seveso, Bosco delle Querce, ingresso da via Ada Negri.

Incontro gemellaggio con Stava e omaggio ad Alexander Langer. Organizzano Fare e Circolo Legambiente Laura Conti Seveso.

Con Christine Stufferin e Marzio Marzorati della Fondazione Alexander Langer Stiftung e Graziano Lucchi, presidente della Fondazione Stava 1985.

Manifesto dell’evento

Sabato 19 luglio

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Tesero il prossimo sabato 19 luglio per onorare la memoria delle 268 Vittime nel quarantesimo anniversario della catastrofe della Val di Stava.

La Fondazione Alexander Langer Stiftung è nata nel 1999 grazie al contributo di numerose persone, associazioni e istituzioni, allo scopo di sostenere gruppi e persone che con la loro opera contribuiscono a mantenere viva l’eredità del pensiero di Langer e perseguono il suo impegno civile, culturale e politico (art. 2 dello Statuto).

Le principali attività della Fondazione

Riconoscimenti

La Fondazione è stata riconosciuta dal Ministero per i beni culturali il 18 novembre 1999. È iscritta nel registro delle organizzazioni di volontariato ONLUS della Provincia di Bolzano con decreto n.128/1.1 del 24 agosto 2000. Con la riforma del terzo settore, la “Fondazione Alexander Langer Stiftung, ETS” è stata iscritta come ente del terzo settore nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Dal 2005 la Fondazione è stata iscritta nell’albo nazionale delle associazioni presso le quali puo essere svolto il Servizio civile nazionale e delle associazioni abilitate alla promozione della parità di trattamento tra le persone, registro UNAR indipendendemente dalla razza e dall’origine etnica, culturale, religiosa e legittimate ad agire in giudizio in nome, per conto o a sostegno del soggetto passivo di discriminazioni. Dal 2021 è membro della Rete Nazionale per il contrato ai discorsi e ai fenomeni d’odio.

Alla Fondazione è stato attribuito il Premio della Città di Roma 2005 per la “pace e l’azione umanitaria”.

