Alex Langer, 30 anni dopo

30 anni fa ci lasciava Alexander Langer.

Alex era tante cose, ma soprattutto era uno che ci credeva: credeva di poter cambiare in meglio il mondo e finché ha potuto ci ha provato.

Giornalista, scrittore, attivista per la pace, parlamentare europeo dal 1989, ha dedicato gli ultimi anni della sua vita al superamento della guerra nella ex Jugoslavia, affiancando all’attività istituzionale iniziative di pace che spesso finanziava con lo stipendio da parlamentare.

Alex è stato soprattutto un instancabile costruttore di ponti, un facitore di pace come amava definirsi, uno che sapeva ascoltare, creare sinergie, creare reti, fare dei compromessi per la gestione del bene comune, uno che per tutta la vita ha cercato, con determinazione e pazienza, quel che unisce.

Che pur tenendosi lontano da ogni esercizio del potere ha creduto fortemente nella politica come esperienza capace di riparare il mondo. Che ci aveva visto lunghissimo quando affermava nell’ormai lontano 1989 che «la causa della pace non è più separabile da quella dell’ecologia, dalla salvaguardia della natura, così come non è separabile da quella della giustizia e della solidarietà tra i popoli, e tra sud e nord del mondo».

Consapevole già allora che «il nostro modello di vita attuale impone un altissimo livello di conflitti e di violenza, dove i più deboli soccombono per primi» ma capace di andare oltre la rassegnazione e il disfattismo e di progettare mappe come il Tentativo di decalogo per la convivenza inter-etnica che ancora oggi ci aiutano a continuare in ciò che è giusto, costruendo ponti e saltando muri, promuovendo il dialogo e l’incontro e alimentando la speranza.

* Portavoce Articolo 21 Friuli Venezia Giulia