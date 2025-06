Caso Paciolla, le reazioni all’archiviazione dell’inchiesta

Prendiamo atto con dolore e amarezza della decisione del Tribunale di Roma di archiviare l’omicidio di nostro figlio Mario.

Noi sappiamo non solo con le certezze del nostro cuore, ma con l’evidenze della ragione frutto di anni di investigazioni e perizie, che Mario non si è tolto la vita ma è stato ucciso perché aveva fatto troppo bene il suo lavoro umanitario in un contesto difficilissimo e pericoloso in cui evidentemente non bisognava fidarsi di nessuno.

Sappiamo che questa è solo una tappa, per quanto ardua e oltraggiosa, del nostro percorso di verità e giustizia. Continueremo a lottare finché non otterremo una verità processuale e non sarà restituita dignità a nostro figlio. Utilizziamo con rammarico e sofferenza il verbo “lottare”, mai avremmo pensato di dover portare avanti una battaglia per avere una giustizia che dovrebbe spettarci di diritto.

Sappiamo però che non siamo e non resteremo mai soli. Grazie a tutte le persone che staranno al nostro fianco fino a quando la battaglia non sarà vinta.

Anna e Giuseppe Paciolla con le loro figlie Raffaella e Paola e con le avvocate Emanuela Motta e Alessandra Ballerini

Giulietti, Articolo 21: sul caso Paciolla adesso la Rai trasmetta l’inchiesta di Fanpage, dove tutto è molto chiaro

Articolo 21 segue il cosiddetto “caso Paciolla” dal primo momento, un vicenda piena zeppa di buchi da chiarire, segnalata dal nostro Presidio della Campania. E non ci rassegniamo davanti alle decisioni formali.

“Condividiamo parola per parola lo sdegno espresso dalla famiglia di Mario Paciolla e dai loro legali circa l’archiviazione delle indagini per assassino di Mario Paciolla. – dice Giuseppe Giulietti, coordinatore nazionale di Articolo 21 – Non ci rassegneremo e anche per questo chiediamo agli organismi internazionali, Onu in testa, di aprire una indagine interna, di verificare chi ha tradito Mario e chi lo messo in pericolo di vita. Detto questo esistevano ed esistono, a cominciare dalle perizie, elementi che avrebbero consigliato una scelta diversa. La ricerca della verità e della giustizia proseguirà in tutte le forme possibile. Chiediamo al servizio pubblico di trasmettere finalmente inchiesta di Fanpage curata da Antonio Musella e di ritrasmettere le inchieste di Valerio Cataldi, Rai News, dalle quali ciascuno potrà formarsi una opinione completa soprattutto in ordine al suicidio che non c’è stato. Articolo 21, come sempre, si metterà a disposizione della famiglia Paciolla e sosterrà le loro scelte in ogni sede”.

Articolo 21

Paciolla. Libera: dolore, tristezza e sconcerto per decisione tribunale “nostro impegno proseguirà accanto ai genitori e agli amici”

(DIRE) Napoli, 30 giu. – “Apprendiamo con dolore, tristezza e sconcerto la decisione del Tribunale di Roma di archiviare l’indagine relativa alla morte del cooperante italiano Mario Paciolla, trovato privo di vita in Colombia nel 2020 dove operava per le Nazioni Unite. Nel rispetto delle decisioni del tribunale, il nostro impegno proseguirà accanto ai genitori e agli amici e con la stessa schiena dritta e la voglia di cambiare il mondo di Mario continueremo a camminare e a lottare per chiedere Verità e Giustizia perché la giustizia e la verità non sono accessori della vita, sono la sua condizione. Una vita privata di verità e giustizia è una vita senza libertà e dignità”.

Così una nota di Libera.