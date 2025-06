Nuovo furto ai danni della Cooperativa Beppe Montana – Libera Terra: “Così è impossibile lavorare”

Ramacca (CT), 24 giugno 2025 – Ancora un furto ai danni della Cooperativa Beppe Montana Libera Terra, da anni in prima linea nel recupero e nella gestione sociale dei beni confiscati alla mafia. Stamattina, nell’agro di Ramacca, sono stati rubati quadri elettrici, pompe e valvole da uno dei terreni coltivati. Un episodio che si aggiunge a una serie di atti analoghi subiti negli ultimi tempi, generando danni economici e ritardi nelle attività produttive.

Alfio Curcio, socio della cooperativa, che ha scoperto il furto non nasconde la sua esasperazione: “È impossibile lavorare in queste condizioni, con un’azienda agricola molto frammentata, con impianti vulnerabili sparsi e impossibili da sorvegliare ventiquattr’ore su ventiquattro. Oltre ai costi derivanti dalla necessità di riacquistare e far sostituire tempestivamente quanto ci è stato rubato, per non incorrere in altri danni derivanti dal ritardo dello svolgimento delle operazioni in campo, questo stato d’insicurezza ci costringe a sostenere extra costi ingenti. Non poter lasciare in campo le attrezzature per l’irrigazione a lavorare, come fanno tutti gli agricoltori, infatti, ci costringerà a trasportare, montare, smontare ed essere presenti durante tutte le operazioni.” Un sentimento di scoramento, purtroppo, condiviso da tanti operatori impegnati ogni giorno nella rigenerazione di territori feriti dalla presenza mafiosa.

A subire le conseguenze di questi atti non è solo la cooperativa, infatti, ma un intero modello di sviluppo fondato sul recupero sociale e produttivo dei beni liberati dalla criminalità. Gli effetti di questi atti non si misurano solo in termini economici, ma anche sul piano culturale e sociale, minando la motivazione di chi sceglie di operare nel rispetto delle regole e della collettività.

Francesco Citarda, Responsabile legalità e beni confiscati di Legacoop Sicilia, e Filippo Parrino, Presidente di Legacoop Sicilia, hanno commentato: “Quando si colpisce chi lavora su beni confiscati alla mafia, si prova a scoraggiare un’intera visione di società fondata sulla legalità, sull’equità e sulla dignità del lavoro. Chi ogni giorno si prende cura di questi luoghi merita tutela, riconoscimento e sostegno. È essenziale che le istituzioni accompagnino questi percorsi, non solo con parole di solidarietà, ma con interventi concreti, capaci di garantire sicurezza e continuità a esperienze preziose per l’intera comunità.”

Legacoop Sicilia ribadisce il proprio impegno al fianco delle cooperative che operano su beni confiscati, sostenendo chi ogni giorno sceglie di coltivare libertà, giustizia e futuro.

Solidarietà della Rete fattorie sociale alla cooperativa Beppe Montana, in un terreno confiscato alla mafia nel territorio di Ramacca (Ct).

La sicurezza nelle campagne è un diritto! Purtroppo tante aziende agricole decidono di chiudere perché a loro non è assicurata la serenità di lavorare e di produrre. Chiediamo al prefetto e ai sindaci del territorio di fare diventare l’emergenza sicurezza una priorità assoluta. Gli imprenditori agricoli hanno bisogno di certezze per poter creare valore e lavoro.