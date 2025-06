Caso Paragon, accertamenti su giornalisti spiati. Ordine e Fnsi: fiducia nella Magistratura

by Redazione Libera Informazione

Vi giro il messaggio affidato a twitter da Ezzideen Shehab (@ezzingaza), giovane medico di Gaza e scrittore. Facciamo girare! “Non c’è internet, nessun segnale, nessun suono. Nessun mondo fuori da questa gabbia. Ho camminato 30 minuti tra le macerie e la polvere. Non in cerca di una fuga, ma per un frammento di segnale, giusto per sussurrare: […]