Gran finale per il Festival del Giornalismo di Leali delle Notizie

Domenica 15 giugno, a Ronchi, l’ultima giornata della manifestazione, con la consegna del premio Daphne Caruana Galizia ai giornalisti palestinesi.

Il Festival del Giornalismo di Leali delle Notizie si avvia al gran finale: domenica 15 giugno, l’ultima giornata vivrà il suo momento clou con la consegna del premio Leali delle Notizie in Memoria di Daphne Caruana Galizia alle giornaliste e ai giornalisti palestinesi di Gaza e Cisgiordania. A ritirare il riconoscimento collettivo sarà il giornalista palestinese Samir Al Qaryouti. Oltre al tema del Medioriente, il calendario degli incontri toccherà molti altri argomenti, dall’Ucraina con Nello Scavo alla comunicazione della scienza al tempo dei social, passando per il lavoro degli inviati di guerra e per la promozione del Friuli Venezia Giulia.

Si parte alle 10.30 i piazza dell’Unità con la presentazione del libro Infanzia triestina di Pierluigi Sabatti; con lui dialogherà Francesca Terranova (giornalista Rai). Alle 11.45, in collaborazione con PromoturismoFvg, Comunicare il Friuli Venezia Giulia: strategie e linguaggi con Alessandra Fogar (responsabile Cultura di PromoturismoFvg), in dialogo con Elena Commessatti (giornalista). Seguirà una degustazione a cura della Tenuta Ca’ Bolani.

Ci si ritroverà, poi, nel pomeriggio, alle 15, con Europa e dintorni: Antonio Pitoni (direttore de La Notizia) dialogherà con Emanuela Scridel (economista, esperta per l’Unione Europea e in strategie internazionali).

Alle 16, la presentazione del libro Il salvatore di bambini. Una storia ucraina di Nello Scavo che, intervistato da Emanuela Bonchino (inviata RaiNews 24) racconterà la vera storia dello “Schindler ucraino”, Volodymyr Sahaidak, direttore della casa per minori di Kherson.

Il programma proseguirà, alle 17.15, in collaborazione con Avvenire, con Donne per la pace. Voci che hanno cambiato la storia con Viviana Daloiso (giornalista), mentre alle 17.30, si terrà l’incontro S-INFO – Un ponte tra giornalismo e attivismo per presentare il progetto internazionale nato con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra il giornalismo indipendente e la società civile.

Alle 18.30, in collaborazione con il Festival Collega-menti dell’Università di Udine, La verità della scienza e la verità dei social con Agnese Baini (comunicatrice scientifica) che modererà gli interventi di Gabriele Giacomini (ricercatore di Filosofia politica dell’Università di Udine) e Pier Luca Montessoro (professore ordinario di Sistemi di Elaborazione dell’Università di Udine).

Quale futuro per il Medio Oriente? è il titolo dell’incontro delle 18.45 che vedrà come ospiti Anna Foa (storica e saggista), Luciana Borsatti (giornalista e saggista) e Nello Del Gatto (giornalista de La Stampa, analista di Medio Oriente) moderati da Barbara Schiavulli (inviata di guerra e direttrice di Radio Bullets).

La cerimonia di consegna dell’VIII Premio Daphne Caruana Galizia si svolgerà al Palatenda alle 20. Il riconoscimento quest’anno sarà assegnato ai giornalisti e alle giornaliste di Gaza e Cisgiordania: a ritirarlo Samir Al Qaryouti (giornalista palestinese), che dialogherà con Barbara Schiavulli.

Il Palatenda accoglierà poi anche dell’ultimo appuntamento del Festival, Inviati, quando i giornalisti diventano notizia. Cristiano Degano (consigliere nazionale Ordine dei Giornalisti) condurrà il confronto tra Stefania Battistini (inviata Rai), Lucia Goracci (inviata Rai), Emanuela Bonchino (inviata RaiNews24), Giovanni Porzio (giornalista, scrittore e fotoreporter) e Nello Scavo (giornalista). Tra arresti, mandati di cattura, minacce e vite sotto scorta, diversi sono i giornalisti italiani finiti nel mirino per il loro lavoro.

Il Festival continua a essere un importante momento di formazione: alcuni appuntamenti daranno diritto all’ottenimento di crediti formativi e deontologici da parte dell’Ordine dei Giornalisti. Sarà possibile registrarsi sul sito www.formazionegiornalisti.it o in loco.

Le mostre

Accanto agli incontri, ci saranno ben quattro mostre. A Ronchi ricorderemo Giancarlo Siani a 40 anni dalla sua uccisione, ma anche gli operatori dell’informazione uccisi nel conflitto Israele-Gaza grazie ai disegni dell’artista – attivista Gianluca Costantini (visitabili fino al 31 agosto all’Auditorium di Ronchi). Nella sede di Leali, Human Distance di Paolo Tanze ci farà scoprire vari scorci dell’Europa centro-orientale, mentre a Gradisca Tempi di cronaca, dai giornali ai social (visitabile fino al 31 agosto nella Corte D’Aviano di palazzo Torriani) ci farà rivivere importanti pagine di storia grazie agli scatti di tre grandi fotoreporter come Luciano del Castillo, Franco Lannino e Manuel Silvestri.

I partner

Negli ultimi anni Leali delle Notizie ha avuto modo di allargare i propri orizzonti e stringere nuovi legami con altre realtà regionali, nazionali e internazionali. Il Festival del Giornalismo ha ricevuto anche quest’anno il patrocinio del Ministero della Cultura. Non va, inoltre, dimenticato il grande sostegno da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Ronchi dei Legionari, della Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia-Credito cooperativo italiano, di PromoturismoFvg, della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia e delle Fondazioni Benefiche Alberto e Kathleen Casali di Trieste.

L’edizione 2025 del Festival gode nuovamente del patrocinio del Salone Internazionale del Libro di Torino e collabora con l’Ordine nazionale e regionale dei Giornalisti e la Federazione nazionale e regionale della Stampa, le Università di Udine e Trieste, Articolo 21, Thesis – Dedica Festival di Pordenone, Vicino/Lontano – Premio Tiziano Terzani di Udine, Heraldo Ets del Festival del Giornalismo di Verona, Treviso Giallo, Friuli Storia – Premio nazionale di storia contemporanea, Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin di Trieste, Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, Maison des Journalistes, Forum italo-sloveno di Lubiana, Università degli Studi di Udine – Festival Collega-menti, Prisma-Fake News Festival di Udine, Teatro Miela-Bonawentura Soc. Coop. di Trieste, Protezione civile Ronchi dei Legionari, Pro Loco Ronchi dei Legionari, Fondazione Fs Italiane, L’Albero del Melogramma, Consorzio culturale del monfalconese -Ecomuseo Territori, Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia, Circolo della Stampa di Trieste, Pro Loco Fogliano Redipuglia, Biblioteca comunale Sandro Pertini, Biblioteca comunale Staranzano, Trieste Airport, Museo d’arte diffuso, Associazione Social Warning – Movimento Etico Digitale APS, Aned, Anpi, Medici Senza Frontiere, Consulta dei Giovani, Git Grado, Associazione scrittori FVG, Festival dell’Acqua di Staranzano, S-Info e Associazione editori del Friuli Venezia Giulia.

Importante, infine, la collaborazione con le scuole del territorio: ISIS Brignoli-Einaudi-Marconi di Staranzano, ISIS Sandro Pertini di Monfalcone, Istituto comprensivo di Doberdò del Lago in lingua slovena, Istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Ronchi dei Legionari, Istituto professionale Ranieri Mario Cossar – Leonardo da Vinci di Gorizia e Liceo artistico Max Fabiani di Gorizia.

Infopoint. Situato in piazzetta dell’Emigrante, aperto durante gli orari del Festival, distribuisce materiale informativo. Qui si può anche sostenere l’associazione diventando soci. Il Festival del Giornalismo chiede #VeritàeGiustiziaperGiulioRegeni e #GiustiziaperMarioPaciolla. All’interno dell’Infopoint si potranno trovare i braccialetti e le spille dedicati a offerta libera.

Punto ristoro. Area dedicata negli spazi del Festival.

Book corner. Gestito da Libreria Mondadori Bookstore di Monfalcone, è situato accanto al palatenda in piazzale Martiri delle Foibe. Sarà presente anche lo stand dell’Associazione Editori Fvg.

Ingresso libero. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Il programma può subire variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. Si consiglia di controllare il programma online aggiornato in tempo reale.

Infopoint PromoturismoFVG. Si trova nell’area del Festival, con materiale informativo. Tutte le informazioni turistiche su turismo.fvg.it

Infopoint Fondazione FS Italiane. Si trova nell’area del Festival, con materiale informativo. Sabato 14 e domenica 15 attivo con tutte le informazioni sull’attività della Fondazione Fs Italiane.

Spazio bimbi. A cura di Valentino Spanghero.

Test drive. Nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 giugno, la concessionaria Bliz Auto metterà a disposizione alcune vetture elettriche per una prova su strada. Si consiglia di controllare il programma online aggiornato in tempo reale.

Concorso vetrine. Anche quest’anno le attività di Ronchi dei Legionari saranno parte integrante del Festival del Giornalismo grazie ai numerosi commercianti, esercenti e artigiani che, con entusiasmo, hanno aderito al concorso vetrine. Ognuno di loro ha deciso di dedicare al Festival dall’10 al 15 giugno una vetrina o parte di essa o un’area interna del locale. Durante la manifestazione pubblico e ospiti saranno invitati a passeggiare per le vie cittadine e a votare la vetrina più bella.

