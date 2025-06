Associazione Stampa Toscana, assegnata ‘Pergamena al merito’ a Luca Tescaroli

by Redazione Libera Informazione

-

No, di fronte alla distruzione della Striscia di Gaza, all’uccisione di migliaia di vite umane e all’affamamento della popolazione, la commozione non basta! Soprattutto da parte dei governanti, la commozione non basta. Quello dei governi di Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia è un esempio che va seguito. Hanno deciso sanzioni mirate contro Itamar […]