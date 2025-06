Il 13 giugno SON ospita don Luigi Ciotti, in dialogo con don Virginio Colmegna

Un dialogo sui tempi difficili che viviamo, senza mai abbandonare la speranza. Giovedì 13 giugno alle ore 18:00, Fondazione SON ospiterà nel proprio auditorium un incontro pubblico dal titolo “Pace e Diritti: per una società giusta e inclusiva” (via Trasimeno 53, Milano).

L’evento, organizzato nell’ambito della campagna nazionale “Fame di Verità e Giustizia” promossa da Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, vedrà il dialogo tra due voci autorevoli del mondo del sociale e dell’impegno civile: Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, e Don Virginio Colmegna, presidente di Fondazione SON.

A moderare l’incontro sarà Lucilla Andreucci.

Un’occasione preziosa per riflettere insieme sul valore della giustizia sociale, dei diritti umani e della pace, in un tempo che chiede risposte concrete e inclusive. L’incontro è aperto alla cittadinanza e rappresenta un momento di partecipazione collettiva per promuovere una cultura della legalità e dell’equità.

(Nella foto, don Ciotti e don Colmegna, in occasione della Laurea honoris causa ricevuta da entrambi, insieme a don Gino Rigoldi, dall’Università Statale di Milano, il 4 dicembre 2014).

Fondazione SON