Cortili di Cinema: dal 6 giugno al 20 luglio a Roma nelle scuole del XV Municipio

Un progetto, in collaborazione con ANEC Lazio, che valorizza il linguaggio cinematografico come strumento di coesione e partecipazione multigenerazionale.

Dopo il grande successo della prima edizione, Cortili di Cinema torna ad animare l’estate romana con una nuova edizione, in programma dal 6 giugno al 20 luglio 2025, ogni venerdì e sabato (e domenica per l’ultimo fine settimana), nei cortili delle scuole di sette quartieri del Municipio XV.

Un progetto promosso da Municipio XV e Anec Lazio, che porta il grande cinema direttamente nei luoghi di vita quotidiana dei cittadini, trasformando le scuole in arene estive a cielo aperto. Una rassegna diffusa e inclusiva, che conferma la volontà di portare il cinema ovunque e per tutti, attraverso 15 appuntamenti in sette quartieri del territorio: Cesano, Vigna Clara, La Giustiniana, Fleming, La Storta, Grottarossa e Labaro.

Il programma, capace di coinvolgere pubblici diversi, dai più piccoli agli appassionati di cinema, alterna film d’autore e titoli per famiglie, anteprime, opere premiate e proiezioni accompagnate da ospiti speciali, tra cui Stefano Sardo, Riccardo Milani, Ivano De Matteo, Antonio Manetti, Greta Scarano, Gabriele Mainetti, Laura Berlinguer, Giulia Bevilacqua, e Giacomo Bendotti.

«La seconda edizione di Cortili di Cinema, che con tanti altri eventi di intrattenimento rientra nella programmazione estiva municipale – dichiara Daniele Torquati, presidente del XV Municipio – conferma quanto sempre sostenuto con l’Assessora alla Cultura, Tatiana Marchisio, che ringrazio per il grande lavoro. Da tre anni, il piano culturale del Municipio XV intende favorire la socializzazione, la valorizzazione degli spazi pubblici e l’accesso alla cultura da parte di tutta la Comunità, rendendola così più democratica e più partecipativa. Per questo ringraziamo ANEC Lazio con il suo Presidente Leandro Pesci, per aver compreso da subito il nostro obiettivo. Cortili di Cinema non offre solo la visione di film ma assume per noi un vero e proprio valore culturale e politico. A nostro modo infatti cerchiamo di sostenere e promuovere soprattutto il cinema italiano come strumento per rafforzare il senso delle nostre comunità. Guardare un film sul divano di casa non è la stessa cosa che guardarlo insieme a centinaia di persone; in questo caso diventa un fenomeno collettivo, unisce. Questo è quello che vogliamo».

Continua Leandro Pesci, presidente ANEC Lazio: «Con “Cortili di Cinema” vogliamo dimostrare, ancora una volta, che il cinema può e deve uscire dalle sale per incontrare le persone nei luoghi più vicini alla loro quotidianità. Dopo il riscontro positivo ottenuto lo scorso anno, siamo felici di proseguire con una nuova edizione nel XV Municipio, portando le proiezioni estive direttamente nei plessi scolastici delle periferie. È un progetto che unisce cultura, socialità e inclusione, in cui crediamo profondamente. Il grande schermo, soprattutto all’aperto, ha la forza di generare comunità e dialogo, restituendo al cinema il suo valore originario: essere un’esperienza collettiva capace di emozionare e far riflettere.»

Il calendario completo sarà diffuso tramite i canali ufficiali del Municipio XV e Anec Lazio ed è disponibile al sito: https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-xv.page.