Genova 30 maggio: “Diario di bordo”, presentazione del dossier di Libera

Gli scali marittimi rappresentano per i gruppi criminali un’opportunità per incrementare i propri profitti e per rafforzare collusioni.

I porti, infatti, possono essere considerati come un punto di arrivo, transito, scambio e intersezione, in cui persone e merci si muovono e vengono movimentate, generando ricchezza: da un lato i business creati dai traffici, dall’altro gli investimenti necessari per mantenere le infrastrutture operative, entrambi possibili campi di espansione degli interessi criminali.

Libera presenta

“Diario di Bordo. Storie, dati e meccanismi delle proiezioni criminali nei porti italiani”.

Venerdì 30 maggio 2025, ore 10:30

Biblioteca Universitaria di Genova

Via Balbi, 40

Introduce e modera

Andrea Macario, Referente regionale di Libera in Liguria

Presenta l’edizione 2025 del Report

Marco Antonelli, Referente Università di Libera

Con l’intervento di

Anna Canepa, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Conclusioni di

Francesca Rispoli, Presidente di Libera

Nel rapporto sono riportate vicende che compaiono nelle inchieste giudiziarie, nei documenti istituzionali, nei rapporti delle forze di polizia e nelle cronache di stampa. Per i fatti citati, salvo le condanne in via definitiva, vale la presunzione di innocenza e i diritti garantiti dalla Costituzione.

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie