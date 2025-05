Rai per la Giornata della Legalità

Il palinsesto completo, per il dovere della memoria.

In occasione della Giornata della Legalità, venerdì 23 maggio, nel 33° anniversario della strage di Capaci, Rai dedica al ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e di tutte le vittime della lotta alla mafia, un palinsesto ricco di iniziative editoriali televisive, radiofoniche e sul web. Su tutti i canali del Servizio Pubblico, inoltre, va in onda, da martedì 16 maggio per una settimana, uno spot prodotto da Rai 1 per la ricorrenza.

La programmazione su Rai 1 comincia alle 8.35 con “Unomattina” e prosegue, alle 9.50, con “Storie italiane” che propone un ampio collegamento in diretta con Palermo. Dalle 10.30 alle 11.55 è prevista la diretta del Tg1 dal Museo del Presente di Palermo. Il tema della giornata sarà ricordato anche dai programmi “È sempre mezzogiorno”, alle 11.55, e “La Vita in diretta”, alle 17.05, che si collegherà con gli inviati a Palermo. Alle 20.30 a “Cinque minuti” Bruno Vespa ospita la Presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo e, a mezzanotte, “TV7” chiude la programmazione della rete ammiraglia.

Su Rai 2, alle 21.20, la docufiction “Aemilia” diretta da Claudio Canepari, con Paolo Bonacini e Giovanni Tizian, racconta l’espansione della ‘ndrangheta in Emilia-Romagna, mentre la Giornata della Legalità è al centro di “Tango” alle 23.05.

Su Rai 3, la ricorrenza è ricordata alle 8.00 da “Agorà”, alle 11.20 da “MixerStoria”, mentre alle 13.15 “Passato e Presente” ripercorre la vicenda di Rocco Chinnici, ideatore del Pool Antimafia. Non mancano gli omaggi di “Il cavallo e la torre” alle 20.40 e di “Farwest” alle 21.25.

Tutte le Testate, oltre a seguire in diretta gli eventi ufficiali, dedicheranno spazi alla ricorrenza nelle varie edizioni dei Tg, dei Gr e su RaiNews.it. In particolare, la Tgr Sicilia seguirà le cerimonie al Museo Falcone e alla stele sull’autostrada, il corteo delle scuole e dei familiari delle vittime di mafia, la deposizione di fiori al mausoleo delle scorte. Servizi dedicati anche da Tgr Abruzzo e Toscana. RaiNews24, oltre a proporre uno spot dedicato, seguirà gli eventi ufficiali a partire dalla mattina con l’inviato Stefano Corradino, con collegamenti in diretta, servizi ad hoc e con un ospite in studio durante la trasmissione “Mattina 24”.

Rai Storia dedica alla ricorrenza della strage di Capaci tutta la programmazione del 23 maggio, a partire da “Il giorno e la Storia” alle 00.10 con repliche successive. A punteggiare la giornata anche “Passato e Presente” che ricorda la “scoperta” della mafia (8.45), e le figura di Giuseppe Fava (15.30) e di Rocco Chinnici (13.15 su Rai 3 e 20.30 su Rai Storia). Alle 9.30 “Italia. Viaggio nella Bellezza” racconta la nascita del Museo del Presente, luogo simbolo della memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, mentre alle 10.30 in “Storie del XX secolo” Gianni Bisiach racconta “Cosa Nostra: da Corleone all’America”.

Nel palinsesto spazio anche al ricordo di chi ha pagato con la vita il proprio impegno antimafia, come i giornalisti del quotidiano palermitano “L’Ora” (“Storia di un giornale antimafia” alle 11.00), Don Pino Puglisi (“Italiani”, alle 12.00), Cesare Terranova (“SeDici Storie” alle 13.00), ancora Rocco Chinnici (“Viva la storia” alle 13.30). La galleria di uomini che hanno incarnato gli ideali di legalità prosegue nel pomeriggio con Speciali dedicati a Piersanti Mattarella (15.00), a Boris Giuliano (16.00) e al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (17.00).

Alle 17.55 obiettivo su Giovanni Falcone e i suoi anni nel capoluogo siciliano in “C’era una volta a Palermo… Giovanni Falcone”, seguito dal ritratto dell’imprenditore antimafia Libero Grassi (“SeDici Storie alle 18.55).

In prima serata “Francesca Morvillo, donna di legge” è un omaggio alla moglie di Giovanni Falcone, tra le prime magistrate in Italia, una donna schiva al servizio della legalità fino alla fine. A seguire, “Diario Civile” ricorda Pietro Scaglione, il primo magistrato ucciso dalla mafia, il 5 maggio 1971 a Palermo, mentre il palinsesto dedicato si conclude riscoprendo il metodo investigativo di Giovanni Falcone (“SeDici Storie” alle 23.00) e riascoltando le parole dell’amico Paolo Borsellino (“Parole e silenzi” alle 23.45).

Il portale di Rai Cultura presenta il web doc “Giornata della Legalità” per ricordare il sacrificio Falcone e Borsellino.

Rai Premium propone, alle 13.45, il film “L’attentatuni – Il grande attentato” di Claudio Bonivento, con Veronica Pivetti e Claudio Amendola, mentre su Rai Movie alle 14.10 va in onda la pellicola di Fiorella Infascelli, “Era d’estate”, con Beppe Fiorello, Massimo Popolizio, Valeria Solarino.

Ampia anche l’offerta di RaiPlay, con proposte che vanno dal cinema alla fiction, dal teatro ai documentari, ai contributi di Rai Teche.

Tra i titoli, i film “Era d’estate” di Fiorella Infascelli; “U muschittieri”, di Vito Palumbo; “La mafia uccide solo d’estate”, di Pierfrancesco Diliberto; “Il traditore” di Marco Bellocchio.

Tra le serie, “Giovanni Falcone. L’uomo che sfidò Cosa Nostra”, regia di Andrea e Antonio Frazzi.

Tra i documentari la docuserie “I ragazzi delle Scorte”; “Giovanni Falcone – C’era una volta a Palermo” di Graziano Conversano; “Chiedi chi era Giovanni Falcone” di Gino Clemente; “Giovanni Falcone, il peso delle parole”, di Graziano Conversano; “Nella terra degli infedeli” di Salvatore Cusimano; “Maxi – Il grande processo alla mafia” di Graziano Conversano; “Frammenti di un discorso morale – Falcone e Borsellino, la Tv, le parole” di Andrea Salerno e lo spettacolo teatrale “Falcone – Il tempo sospeso del volo”. La sezione Learning propone la collezione “Eroi della legalità”, mentre la sezione Teche propone “Le parole di Falcone”; “Mafia Dossier” e “Le parole di Borsellino”. Da segnalare la collaborazione di Rai Teche con la Fondazione Falcone per l’allestimento della sezione maxiprocesso presso il Museo del Presente di Palermo.

La piattaforma RaiPlay Sound darà evidenza all’anniversario proponendo podcast original e serie audio come “23 maggio: la strage di Capaci”; “La strage di capaci”; “Dentro il cratere”; “Va tutto bene. Trent’anni senza Falcone e Borsellino”; “Ferite”; “Francesca Morvillo donna di legge”; “Le parole di Falcone”; “Falcone contro Riina: la guerra di Cosa Nostra”.

Per la radio, Radio 1 e Gr seguiranno con approfondimenti e servizi e post l’anniversario della strage di Capaci. La giornata sarà celebrata in particolare da “Radio anch’ io” alle 7.32; “Sportello Italia” alle 12.25; “Wannabe. Il futuro che vorrei” alle 15.30; “Radio1 Drive Time” alle 18.35.

L’impegno di Radio 2 è legato ai programmi “Caterpillar”, alle 18, e “I Lunatici”, alle 24.

Infine, “Il Teatro di Radio 3” propone, alle 23.50, la pièce “Atto di dolore” scritta, diretta e interpretata da Riccardo Lanzarone, un viaggio dentro la mente di Leonardo Vitale, dai suoi primi passi nel modo mafioso al calvario del manicomio e delle torture, fino al giorno in cui riacquista la libertà e viene ucciso da Cosa Nostra per aver violato le leggi dell’omertà.