Libera Bergamo, il 23 maggio la presentazione del Dossier 2024 e del nuovo database online

Sarà presentata venerdì 23 maggio, alle ore 20,45 nella Sala Viterbi del Palazzo della Provincia di Bergamo (Via Tasso, 8), la nuova edizione del Dossier “Mafie, criminalità organizzata ed economica in provincia di Bergamo” promosso dal coordinamento provinciale di Libera Bergamo e dedicato al monitoraggio dei fatti avvenuti nel corso del 2024.

«Le mafie in Bergamasca tra storia e attualità» è il titolo scelto per la serata di quest’anno, che celebra i 10 anni del Dossier e i 25 anni di attività di Libera a Bergamo. Nell’occasione, l’associazione presenterà il nuovo database online che raccoglie in modalità pubblica e navigabile tutti gli eventi censiti dall’Osservatorio di Libera.

L’appuntamento di venerdì 23 maggio (a 33 anni dalla strage di Capaci) sarà introdotto dai saluti istituzionali della Provincia di Bergamo (che patrocina l’evento) e di Francesco Breviario, referente provinciale di Libera.

Seguiranno la presentazione del Dossier 2024, a cura di Luca Bonzanni dell’Osservatorio sulle mafie in Bergamasca, e del report «Le rotte del narcotraffico e la mappatura dei clan mafiosi nella Bergamasca», redatto da Simone Liberti.

Rocco Artifoni, responsabile comunicazione di Libera Bergamo, illustrerà il nuovo database online. Per raccogliere il punto di vista del mondo dell’informazione interverranno i giornalisti Armando Di Landro (Corriere della Sera) e Andrea Giambartolomei (LaViaLibera); modera Max Pavan, giornalista di Bergamo Tv.

L’evento è a ingresso libero, la cittadinanza è invitata a partecipare.

Libera Bergamo