Azzardo, gli Stati generali per contrastare un’emergenza

Una giornata di confronto, analisi e proposte contro il gioco d’azzardo. Giovedì 22 maggio si terranno a Milano gli “Stati Generali per il contrasto del gioco d’azzardo”, organizzati dalla sezione lombarda della campagna “Mettiamoci in Gioco” e dalla Fondazione San Bernardino (espressione delle Diocesi e Caritas lombarde), in collaborazione con istituzioni, enti del terzo settore e realtà territoriali impegnate nel prevenire e contrastare le dipendenze (vedi qui la locandina).

L’evento si svolgerà alla Camera del Lavoro Metropolitana (corso di Porta Vittoria 43, ore 10-16.30, iscrizioni www.mettiamociingioco.org) e sarà articolato in tre sezioni: «Territori in gioco: esperienze e alleanze contro l’azzardo»; «Connessioni pericolose: la digitalizzazione del gioco d’azzardo»; «A che gioco stanno giocando? I rischi della proposta di riforma del gioco fisico e le nostre proposte».

L’azzardo rappresenta una delle principali forme di dipendenza in Italia. I dati confermano la portata del fenomeno: 148 miliardi di euro la raccolta complessiva da gioco d’azzardo nel 2023 (di cui 83 miliardi online). In Lombardia la raccolta pro capite (ovvero la cifra giocata in media ogni anno da ogni lombardo) è 1.245 euro per il gioco fisico e 1.051 euro per quello online. Tra i giocatori, si stima che 1,8 milioni presentino un profilo di rischio e 800 mila siano in una fascia di rischio moderato-severo.

