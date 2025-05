Al Conservatorio di Torino venerdì 16 maggio il concerto “Musica Libera”

Venerdì 16 maggio il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino, Orme – Scuola Di Arti Sceniche E Impegno Civile e Libera Piemonte organizzano un concerto, con orchestra e solisti, in memoria di Barbara Rizzo Asta e dei suoi gemellini Salvatore e Giuseppe Asta.

Il 2 aprile 1985 una bomba, destinata al magistrato Carlo Palermo, li strappò alla vita in un attimo. Un’esplosione di violenza che non lasciò nulla di loro, se non il dovere della memoria.

A quarant’anni anni da quell’omicidio li ricorderemo insieme a Margherita Asta, figlia di Barbara e sorella di Salvatore e Giuseppe, attraverso la bellezza della musica dell’Orchestra degli Studenti diretta dal Maestro Giuseppe Ratti.

Vi aspettiamo venerdì 16 maggio, alle ore 20:30, presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino.

Libera Piemonte

Era nel pieno della sua vita Barbara. Quando una mattina come tante stava accompagnando i suoi figli a scuola. Un gesto come tanti, un gesto quotidiano. Un attentato spezzò di colpo la sua vita e quella dei suoi due bambini. Cambiando per sempre quella del marito e di sua figlia Margherita.

Giuseppe è un bimbo puntiglioso e testardo, proprio come sua sorella più grande Margherita. Il suo mondo è fatto dalla sua famiglia, dalla scuola, dal mare e dai suoi sogni e pensieri di bambino. Spazzati via in una manciata di secondi dalla violenza mafiosa.

I suoi capelli biondi lo fanno quasi assomigliare a un angioletto, in realtà non sta mai fermo. Il suo mondo è fatto dalla sua famiglia, dalla scuola, dal mare e dai suoi sogni e pensieri di bambino. Spazzati via in una manciata di secondi dalla violenza mafiosa.

Fonte: Vivi – Libera Memoria