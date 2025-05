Martedì 13 maggio alle ore 16,30 presso l’aula B di via Pace 10 a Milano si terrà il seminario aperto al pubblico tenuto dalla dott.ssa Alessandra Dolci, coordinatrice della DDA di Milano, dal titolo: “L’evoluzione dei rapporti tra le mafie nel contesto lombardo”.

Introdurrà il professor Nando dalla Chiesa.

L’incontro – che si configura come una preziosa occasione per analizzare le attuali dinamiche della criminalità organizzata di stampo mafioso in Lombardia – è organizzato nell’ambito del Dottorato in Studi e ricerche sulla criminalità organizzata dell’Università degli Studi di Milano.

Ingresso libero!

Per informazioni: cross@unimi.it

CROSS UNIMI – Osservatorio sulla criminalità organizzata