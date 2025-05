Lampedusa, un nome familiare a tutti che riassume oggi la tragedia delle migrazioni. Luogo di frontiera tra l’Europa e l’Africa, meta paradisiaca per i turisti, quest’isola sembra essersi affacciata sulla scena internazionale solo negli ultimi decenni.

Eppure, questo lembo di terra sperduto al largo della Sicilia ha un passato straordinario e poco noto, che ha proprio nell’accoglienza il suo filo conduttore.

Il libro ripercorre la storia di Lampedusa dal Medioevo ai nostri giorni, attraverso un itinerario che si rivela pieno di sorprese, tra marinai e crociati, eremiti e corsari, schiavi fuggiaschi e commercianti, poeti, filosofi illuministi e principi gattopardiani. In un mare infestato da scontri tra cristiani e musulmani, l’isola è stata per secoli l’emblema della tolleranza e dell’aiuto reciproco: una frontiera aperta e pacifica, con un santuario dedicato alla Vergine ma frequentato anche dai musulmani.

Oggi, come un tempo, in un confine troppo spesso macchiato di sangue, Lampedusa torna a essere il teatro di nuove forme di solidarietà. Intrecciando passato e presente in una narrazione intensa e originale, il volume è un inno al Mediterraneo come luogo di incontro e condivisione tra culture e religioni.

Dionigi Albera

Lampedusa

Una storia mediterranea

Carocci editore, Le sfere 2025

Pagg. 248/€ 19,00