Non siamo numeri. Le voci dei giovani di Gaza

Non siamo numeri (appena pubblicato da Penguin in Inghilterra) nasce dall’esperienza di “We Are Not Numbers”, un progetto di narrazione corale giovanile online, co-fondato nel 2015 da Pam Bailey e Ahmed Alnaouq, per dare voce alle testimonianze da Gaza.

Da allora, i giovani palestinesi, che vivono nella Striscia assediata, hanno utilizzato la piattaforma Wann per raccontare in presa diretta l’impatto umano dell’occupazione. In questo modo, hanno combattuto per essere riconosciuti non come numeri ma come esseri umani con vite, speranze e sogni. Alcuni di loro sono nel frattempo morti sotto le bombe.

Tra il 2015 e il 2024 sono stati pubblicati più di 1.300 racconti di 323 giovani di Gaza. Questo libro è una selezione dei migliori saggi e poesie di Wann, pubblicati in occasione del decimo anniversario del progetto.

Le voci di Gaza si alzano contro il silenzio. Le testimonianze crude e reali dei giovani palestinesi. Una raccolta di storie che trasforma i numeri in volti, i dati in vite vissute.

Attraverso racconti personali, poesie e testimonianze dirette, questa raccolta straordinaria presenta le loro esperienze quotidiane, le sfide e le speranze in un territorio assediato. Non sono più statistiche, ma persone reali che condividono le loro storie di resilienza.

Questi giovani autori ci lasciano un’eredità preziosa: le loro aspirazioni, i loro sogni e la loro determinazione a essere riconosciuti come esseri umani. Le loro voci si uniscono in un coro potente che sfida l’indifferenza del mondo.

Questa antologia è dedicata a Refaat Alareer, l’insegnante, autore, mentore e amico che ha ispirato molti studenti e futuri leader di Gaza (oltre che la maggior parte degli autori di WANN). Il suo corpo è stato dilaniato il 6 dicembre 2023 da un attacco aereo israeliano, ma il suo spirito continua a vivere.

A cura di Ahmed Alnaouq, Pam Bailey

Prefazione di Cecilia Strada

Nutrimenti, Igloo 2025

Pagg. 368/€ 18,00