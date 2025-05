A Foggia dal 5 al 10 maggio torna la PRM Academy: anche tre eventi aperti al pubblico

Tre giorni di formazione per giovani giornalisti e tre eventi aperti alla cittadinanza.



Torna a Foggia la seconda edizione della PRM Academy, scuola di formazione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, promossa dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Consulta provinciale per la Legalità di Foggia e una rete di organizzazioni del territorio. L’iniziativa rientra nel programma “I cento giorni per la legalità e lotta alle mafie” del Comune di Foggia.

Dall’ 8 al 10 maggio, 25 giovani under 30 provenienti da tutta Italia partecipano a tre intense giornate di formazione con lezioni, laboratori, analisi e visione di inchieste, attività di gruppo e confronto diretto con esperti del settore.

I docenti

I docenti di questa seconda edizione sono: Laura Silvia Battaglia, giornalista e documentarista freelance, Giulia Bosetti, giornalista d’inchiesta Rai, Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, Francesco Cavalli, documentarista e segretario generale dell’associazione Amici di Roberto Morrione, Stefano Lamorgese di Report Rai 3 e vice presidente dell’associazione Amici di Roberto Morrione, Anna Berti Suman, ricercatrice senior e docente presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Luiss di Roma, Gabriele Cruciata, giornalista d’inchiesta, Madi Ferrucci e Roberto Persia della redazione di Report Rai 3, Flavia Grossi, architetta e già finalista del Premio Morrione, Cristiana Mastronicola di Report Rai 3, Selena Frasson e Luigi Scarano di Backstair, pool di inchiesta di Fanpage.it.

Le inchieste

Le inchieste del Premio Roberto Morrione – che diventeranno dei casi studio – sono: “Buco Nero” podcast d’inchiesta di Gabriele Cruciata e Arianna Poletti sul covo digitale dei suprematisti bianchi italiani, vincitore del Premio Morrione nel 2020; “Doppia Ipocrisia”, video inchiesta di Madi Ferrucci, Flavia Grossi e Roberto Persia sul commercio d’armi utilizzate per bombardare i civili in Yemen che ha vinto il Premio Morrione nel 2018; “Sentinelle”, inchiesta sperimentale di Anna Berti Suman sulle forme di resistenza civica che si oppongono all’estrazione di petrolio in Basilicata; inchiesta finalista del Premio Morrione nel 2021.

Gli incontri nelle scuole superiori

Le autrici e gli autori di queste inchieste saranno gli ospiti di tre mattinate di incontro con gli studenti di tre scuole superiori foggiane: Liceo Classico “V. Lanza”, Liceo Scientifico “G. Marconi” e I.T.E.T. “B. Pascal”.

Gli incontri aperti alla cittadinanza

Accanto alla formazione riservata agli under30, tre eventi aperti al pubblico con il coinvolgimento di giornalisti, esperti e rappresentanti delle istituzioni.

Lunedì 5 maggio, ore 18

Sala Rosa del Vento, Fondazione Monti Uniti, via Arpi 152

Inaugurazione della mostra Il valore della testimonianza con le foto di Andy Rocchelli. Intervengono Aldo Ligustro, presidente della Fondazione Monti Uniti, Francesco Cavalli, segretario dell’associazione Amici di Roberto Morrione, Elisa Signori e Rino Rocchelli, genitori di Andy (in collegamento da Pavia). La mostra è visitabile fino a sabato 10 maggio, ore 10–13 e 17–20. Ingresso gratuito.

Nelle 24 fotografie esposte, scelte dai reportage realizzati da Rocchelli in Afghanistan, Caucaso e in Ucraina, l’occhio attento e libero di Andy mette al centro le vite delle persone travolte dai conflitti. Con uno sguardo laterale e unico, Rocchelli sapeva avvicinarsi con sensibilità e rispetto alle storie che aveva di fronte e questa mostra ne è testimonianza.

Giovedì 8 maggio ore 19

Sala del Tribunale, Palazzo Dogana, Piazza XX Settembre

Tavola rotonda Mare Nostrum – conflitti, Paesi e politica nel Mediterraneo. Apriranno l’incontro i saluti di Giuseppe Nobiletti, Presidente della Provincia di Foggia e della Consulta per la Legalità; Raffaele Piemontese, Vicepresidente della Regione Puglia; Viviana Matrangola, Assessora alla Cultura della Regione Puglia; Maria Aida Episcopo, Sindaca di Foggia.

Intervengono: Laura Silvia Battaglia, giornalista freelance e documentarista; Giulia Bosetti, giornalista d’inchiesta Rai; Nello Scavo, giornalista di Avvenire e Presidente della Carta di Roma; Ugo Tramballi, giornalista de Il Sole 24 Ore.

Modera Roberto Persia, giornalista di Report Rai 3 e vincitore del Premio Roberto Morrione 2019.

Venerdì 9 maggio ore 18

Laltrocinema, via Duomo 11, Foggia

Proiezione del documentario Il sangue mai lavato (63′) di Luciano Toriello.

A seguire gli interventi di Luciano Toriello, regista e autore del documentario; Giovanni Dello Iacovo, giornalista; Daniela Marcone, referente nazionale della memoria di Libera. Modera Francesca De Rosa della Consulta Provinciale per la Legalità della Provincia di Foggia.

Il documentario è un’indagine incalzante su un delitto avvenuto nel 1995, quello di Francesco Marcone, il Direttore dell’Ufficio del Registro di Foggia del Ministero delle Finanze. “Il sangue mai lavato” scava in questa pagina oscura e unica della storia italiana, ricostruendo i fatti e il percorso tortuoso delle inchieste, attraverso trent’anni di materiale d’archivio e testimonianze dirette dei protagonisti.

I promotori

L’Academy è organizzata da Associazione Amici di Roberto Morrione e la Consulta provinciale per la Legalità della Provincia di Foggia ed è promossa da Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia, Fondazione dei Monti Uniti, Puglia Culture, Università di Foggia, Associazione Per il Meglio della Puglia, Libera Foggia, Fondazione Antiusura Buon Samaritano.

Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo