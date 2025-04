Giornata internazionale della libertà di stampa, due eventi il 3 e il 5 maggio con il SUGC

Due appuntamenti per la Giornata internazionale per la libertà di stampa con il Sindacato unitario giornalisti della Campania: il 3 maggio a Napoli in piazza del Gesù con Amnesty international, Articolo21 e Imbavagliati per un flash mob alle ore 12.

Mentre il 5 maggio dalle ore 9,30 ci sarà un incontro con gli studenti dell’Istituto Ferraioli di Poggioreale (via Gorizia, 2) dal titolo “Il giornalismo non è un crimine”, dove ci saranno le testimonianze di giornalisti sotto protezione e al quale parteciperanno, tra gli altri, l’attore Arturo Muselli (conosciuto dai ragazzi per l’interpretazione del personaggio Sangue Blu in Gomorra) e Anna Motta e Pino Paciolla, i genitori di Mario Paciolla, il giornalista cooperante napoletano ucciso in Colombia mentre lavorava per l’Onu.

«La libertà di stampa non è un bene scontato – afferma la segretaria del SUGC Geppina Landolfo – ogni giorno siamo impegnati a difenderla non solo dalle minacce e dalle aggressioni, ma anche da leggi bavaglio che finiscono per comprimere il diritto di cronaca. Il press freedom day è un momento importante per stimolare la società civile su un tema fondamentale per la stessa democrazia, per questo abbiamo deciso di stare con gli studenti e tra la gente».

Sindacato unitario giornalisti della Campania