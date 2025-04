Torino 10 maggio: “Circolare, riciclare. Che cosa si può fare?”

Il 10 maggio 2025 si terrà il corso di formazione “Circolare, riciclare. Che cosa si può fare?”

L’evento può essere seguito on line in diretta live o vissuto in presenza, presso la Fabbrica delle “E” a Torino, in corso Trapani 91/b.

Casacomune, in collaborazione con la Cooperativa Arcobaleno, ha organizzato un corso sull’economia circolare.

Il riutilizzo ed il riciclaggio dei prodotti rallenta l’uso delle risorse naturali, riduce la distruzione del paesaggio e degli habitat e contribuisce a limitare la perdita di biodiversità. Non solo, contribuisce anche a finalità sociali e produce vantaggi economici. In altre parole, occorre ridurre al minimo gli scarti, la riduzione dei rifiuti è essenziale per preservare le risorse naturali e per ridurre l’inquinamento.

È un corso laboratoriale

I relatori

Interverranno relatori di indiscussa professionalità e competenza dal mondo imprenditoriale del settore ed accademico. Viene dato particolare rilievo alle esperienze sul campo.

Mirta da Pra Pocchiesa, giornalista, coordinatrice di Casacomune

Giacomo Giargia, Project Manager cooperativa Arcobaleno

Cecilia Padula, dottoranda in gestione, produzione e design presso il dipartimento di architettura e design del Politecnico di Torino

Roberto Di Molfetta, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica

Massimo Leitempergher, direttore Transistor (azienda ramo d’impresa della Cooperativa Arcobaleno, specializzata nel trattamento RAEE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Werner Zanardi, Sesa (Azienda specializzata nella raccolta differenziata e nella trasformazione della frazione umida del rifiuto)

Andrea Rizzi, dottorando in Storie, Culture e Politiche del Globale presso l’Università di Bologna e traduttore – prefatore del volume “Il futuro è decrescita”

A chi è rivolto

È un problema di responsabilità e di cittadinanza attiva. Per presidiare bisogna confrontarsi e conoscere. Crescere insieme esplorando i temi connessi al nostro attuale modello di sviluppo esplorando anche gli elementi essenziali. Riguarda tutti ed è calibrato sulla partecipazione attiva e condivisa. Spazio e momento utile aperto a tutti.

Gli organizzatori

Casacomune, Scuola e Azioni, è un’associazione nata dal Gruppo Abele e da Libera e fondata da don Luigi Ciotti che si dedica alla promozione scientifica e culturale. È una scuola di formazione scientifica, di dialogo culturale e di incontro caratterizzata da una didattica attiva ed esperienziale, capace di promuovere i valori e le azioni dell’ecologia integrale e della giustizia sociale.

Cooperativa Arcobaleno eroga servizi a Torino da circa 30 anni offrendo una gamma completa di servizi dedicati alla raccolta rifiuti (carta e cartone, oggetti ingombranti, multimateriale, amianto autorimosso in sicurezza e RAEE), alla digitalizzazione e all’archiviazione.

Scarica il programma: Circolare, riciclare, che cosa si può fare

Contatti: casacomune.laudatoqui@gmail.com

www.casacomuneaps.org