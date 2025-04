“Oltre la barricata”, Legacoop Lombardia per l’80° Anniversario della Liberazione

Legacoop Lombardia, in occasione dell’80° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo, presenta la performance “Oltre la barricata” dedicata alla Resistenza, di ieri, di oggi e di domani.

Al centro della scena ci sarà una barricata, a rievocare tutte le barricate erette alla vigilia del 25 aprile del 1945 nel quartiere milanese di Niguarda che si liberò il 24 aprile 1945, con un giorno di anticipo su Milano.

Da questo quartiere, dove le cooperative furono terreno fertile per le attività di Resistenza, Legacoop Lombardia amplifica la voce della cooperazione su una domanda che ci riguarda tutti e tutte: cosa vuol dire, oggi, per le nostre comunità celebrare 80 anni di pace e di vita democratica? Per dare risposte e prospettive a questa domanda, dalla barricata ascolteremo le voci di chi si impegna nella difesa della libertà e della pace, oltre alle voci che ci ricorderanno il contributo della cooperazione alla Resistenza.

Oltre a preservare la memoria storica, l’iniziativa vuole essere un’occasione di partecipazione e riflessione sui valori e i principi che hanno animato le gesta di cittadini e cittadine che hanno agito insieme per il bene comune, di come questa solidarietà sia stata – e possa ancora essere – l’arma più potente. Non una rievocazione ma un nuovo accesso alla storia, per riattivare nuovi pensieri e nuove azioni, alla luce del contesto in cui siamo immersi, con conflitti accesi nel cuore dell’Europa.

L’esercizio è ripensare il presente in una prospettiva non individuale ma collettiva. L’invito è a prendere parte, ad esserci, perché anche i nostri corpi sono archivi di memoria e testimonianza, veicoli di cambiamento, agenti di pace. Per guardare insieme “oltre la barricata”.

È il modo cooperativo di celebrare l’Anniversario della Liberazione, di continuare a “costruire un mondo migliore” come ci ricorda il tema dell’Anno Internazionale delle Cooperative.

L’iniziativa, nata da un’idea di Legacoop Lombardia, è realizzata in collaborazione con ANPI Provinciale di Milano, Teatro della Cooperativa e Legacoop Nazionale; con il Patrocinio del Comune di Milano Municipio 9 e con il Patrocinio del Corriere della Sera; il contributo di Coop Lombardia, Abitare e CGIL Milano.

Partner tecnici: le cooperative DOC Servizi e Mondovisione, Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza e Associazione Commercianti e Artigiani Niguarda.

In scena: Renato Sarti, Marta Marangoni e Alice Pavan del Teatro della Cooperativa e le scenografie realizzate da ALCFX.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti e dettagli sul programma.

Scarica la locandina

Scarica il programma