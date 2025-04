Milano, lunedì 28 aprile: Veglia del Mondo del Lavoro nell’anno giubilare 2025

Nel cuore dell’Anno Giubilare, la Veglia del Mondo del Lavoro, in programma il 28 aprile 2025 presso la sede ACLI Regionale di Milano, vuole essere un’occasione di incontro, riflessione e preghiera per riscoprire il valore profondo del lavoro e il suo ruolo essenziale nella costruzione di una società più giusta e solidale. Il lavoro, infatti, non è solo un mezzo di sussistenza, ma una dimensione fondamentale della vita umana, capace di dare dignità, creare legami e generare speranza.

Il titolo scelto per quest’anno Giubilare è «Il lavoro, un’alleanza sociale generatrice di speranza».

Come Chiesa Ambrosiana, sentiamo il dovere di essere accanto a chi vive le fatiche del lavoro, non solo offrendo ascolto e conforto, ma anche contribuendo alla costruzione di un’alleanza sociale autentica, che non sia ideologica ma capace di incidere nella realtà (Spes non confundit, 9).

La serata vedrà la partecipazione di figure significative del mondo istituzionale, accademico e associativo.

Sarà un momento prezioso per ascoltarci, per lasciarci interrogare dalla realtà e per ribadire insieme che il lavoro non è solo fatica, ma può e deve essere un’esperienza di dignità, partecipazione e costruzione di futuro. Vi aspettiamo per vivere insieme questa serata di preghiera, confronto e speranza.

Appuntamento lunedì 28 aprile alle 20.45 presso la Sede ACLI Regionale di Milano con la Veglia del Mondo del Lavoro, organizzata dal Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro, Acli Milano, Azione Cattolica e Compagnia delle Opere.

Introduce don Nazario Costante, Responsabile Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro

Intervengono:

– Simona Tironi, Assessora all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia

– Rosangela Lodigiani, Professoressa di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore

– Martino Troncatti, Presidente Acli Lombardia

– Andrea Dellabianca, Presidente Nazionale della Compagnia delle Opere

– Gianni Borsa, Presidente di Azione Cattolica Ambrosiana e giornalista

La Veglia si concluderà con la meditazione di mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sul canale ufficiale della diocesi.

Informazioni: sociale@diocesi.milano.it

Chiesa di Milano, Pastorale Sociale e del Lavoro