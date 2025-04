Continuiamo ad essere la voce della pace di Papa Francesco. Mobilitazione Straordinaria dal 25 aprile al 9 maggio 2025

A 80 anni dalla Liberazione dell’Italia

A 80 anni dalla fine della seconda guerra mondiale

Verso la Marcia PerugiAssisi del 12 ottobre 2025

“Disarmiamo le parole, per disarmare le menti e disarmare la terra”

Papa Francesco

Lo spirito di Papa Francesco è vivo e tutti quelli che gli hanno voluto bene devono continuare ad essere la sua voce.

Con questo spirito, venerdì 25 aprile, 80esimo anniversario dalla Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, prenderà avvio una nuova fase della “Mobilitazione Straordinaria” per la pace contro tutte le stragi che si susseguono a Gaza, in Ucraina e in tante altre parti del mondo, contro la corsa al riarmo e l’aumento delle spese militari, la follia bellicista, l’impunità e l’illegalità internazionale, la propaganda e la censura di guerra.

Saranno 15 giorni di “Mobilitazione Straordinaria” che proseguiranno sino al 9 maggio quando ricorderemo l’80esimo anniversario dalla fine della seconda guerra mondiale.

“Dobbiamo disarmare le parole, per disarmare le menti e disarmare la Terra” ci ha detto Papa Francesco lo scorso 18 marzo. “C’è un grande bisogno di riflessione, di pacatezza, di senso della complessità, di impegno, lavoro, silenzio, parole. Sentiamoci uniti in questo sforzo”.

Raccogliendo questo invito e richiamando il motto di Aldo Capitini, ideatore della Marcia della pace Perugia-Assisi, tutti sono invitati a “fare qualcosa” per ricostruire una coscienza, una cultura e una politica di pace.

606 persone, gruppi, associazioni, scuole ed enti locali hanno già aderito impegnandosi ad organizzare centinaia di manifestazioni, marce, incontri e gesti di pace. Oltre 111 città italiane coinvolte di tutte le regioni (tranne Abruzzo e Valle D’Aosta).

(Numeri registrati il 22 aprile alle 12.00)

La “Mobilitazione Straordinaria” dei prossimi giorni è promossa dalla Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace ed è un’altra tappa del percorso avviato ad Assisi il 21 settembre scorso che sfocerà nella Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità “Imagine All The People” del 12 ottobre 2025.