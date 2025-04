25 aprile 2025, Festa della Liberazione a Guagnano (LE)

Venerdì 25 aprile è la Festa della Liberazione e Arci Rubik insieme al Comune di Guagnano (LE), con il patrocinio della Presidente del Consiglio regionale della Puglia concesso con atto n. 1020 del 15/04/2025, dei Comitati provinciale di Arci e Anpi, di Assostampa Puglia e in collaborazione con Guagnano Bike, ASD Soccer Guagnano, Officine Arca, Lu Campanile, Mamma Coi, Pro Loco Guagnano 93, Salento Informa, Enjoy ASD, LabOratorio di Olimpia ASD, C.P.O. Guagnano e Hdemia organizzano una giornata di attività all’aperto presso il parco Giovanni Paolo II in zona Caponazzo, con letture, laboratori, musica, giochi, sport per piccoli e grandi e gastronomia.

Porta un plaid, dei cuscini ed il pranzo a sacco per festeggiare insieme il giorno della Liberazione.

Per chi non vuole portare da casa il pranzo a sacco sarà possibile degustare panini con la carne arrosto, patatine ed altre cibarie.

Vi aspettiamo presso il parco Giovanni Paolo II in Zona Caponazzo a Guagnano (LE) a partire dalle ore 10.00.

Per chi può e vuole consigliamo di venire in bicicletta.

Il programma (in via di definizione)

H 10.00 Start

Saluti

H 10.00

Apertura campetto di calcio e campo di pallavolo

H 10:00

“La stampa della Resistenza”

Un’esposizione di riproduzioni di giornali clandestini partigiani, come Il Combattente, La voce degli italiani, L’Italia Libera. Saranno mostrati anche volantini e ciclostilati che sfidavano il regime con la forza della parola.

“20 anni di SalentoInforma”

Una mostra dedicata alla testata locale SalentoInforma, che da due decenni resiste alle difficoltà dell’informazione territoriale, mantenendo vivo il diritto dei cittadini ad essere informati. Saranno espose foto, articoli storici, materiali d’archivio.

“Giornalisti minacciati: voci che resistono”

Galleria fotografica dedicata a figure nazionali e internazionali che hanno subito attacchi per il loro lavoro. Tra gli altri, Daphne Caruana Galizia (Malta), Anna Politkovskaja (Russia), Shireen Abu Akleh (Palestina), e i più recenti casi di cronisti palestinesi, ucraini e russi uccisi in zone di guerra.

H 17.00 “Nuove forme di Resistenza – Resistere con la Verità – Giornalismo e Libertà”.

Talk

• Fabiana Pacella, giornalista Articolo 21

• Valentina Murrieri, giornalista e segretaria provinciale Assostampa

• Stefano Monte, direttore di SalentoInforma

• Leonardo Palmisano, sociologo e autore, esperto di mafie e dinamiche sociali legate alla libertà d’informazione

• Modera: Annachiara Pennetta, giornalista

H 20.00 Erica Mou in concerto

Cerchi tour Tour 2025

in apertura

Chiara Turco

Media partner SalentoInforma

Web: https://www.facebook.com/events/625177777066598