Il libro presenta le sfide che l’umanità si trova a dover affrontare per dare senso compiuto alla speranza nel mondo contemporaneo.

La protopia, definita da alcuni autori come la speranza dei laici, è l’insieme olistico di ogni forma di partecipazione e responsabilità nei processi generativi socioeconomici a fronte della policrisi in atto. È di fatto la via alternativa sia a decine di distopie della convivenza disordinata di centinaia di popoli sia allo sviluppo sostenibile e inclusivo che sembra a molti un’irraggiungibile utopia.

Una terza via, dunque, che milioni di persone nel mondo hanno scelto come impegno personale per sperimentare la felicità nella vita quotidiana, rifiutando l’incuria e l’apatia del comune tentativo di auto-giustificazione: “e io che ci posso fare?”.

Sandro Calvani, Giuliano Rizzi

Protopia

Un nuovo impegno quotidiano per i beni comuni globali

Prefazione di Muhammad Yunus

Città Nuova, Saggi 2025

Pagg. 240/€ 17,90