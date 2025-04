Ultimi giorni per partecipare al Premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini

Leali delle Notizie continua a sostenere i giovani aspiranti giornalisti. Due le categorie del concorso, all’insegna del tema ‘guerra e pace’.

Ultimi giorni per partecipare alla IV edizione del Premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini, il concorso che Leali delle Notizie ha istituito per ricordare la giornalista e vicepresidente dell’associazione, prematuramente scomparsa nell’agosto 2021. I partecipanti potranno presentare i loro prodotti giornalistici (anche già pubblicati nel corso del 2024) entro il 14 aprile.

Il premio è dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni per incentivarli a intraprendere l’attività giornalistica e promuoverne l’inserimento nel mondo dell’informazione; la partecipazione è aperta anche a giornalisti iscritti all’ordine, nell’elenco dei pubblicisti o dei praticanti, e a chi frequenta le scuole di giornalismo. Due le categorie previste: articoli (per carta stampata o web) e prodotti multimediali (foto o video-inchieste e podcast). Il tema scelto, invece, è Guerra e pace. “La guerra non si può umanizzare, si può solo abolire” (Albert Einstein).

Un apposito comitato scientifico esaminerà i lavori presentati dai partecipanti e i vincitori per ciascuna categoria saranno premiati in apertura della XI edizione del Festival del Giornalismo, che si terrà a Ronchi dei Legionari dal 10 al 15 giugno. Nel corso della manifestazione, i premiati avranno la possibilità di collaborare a supporto dell’ufficio stampa di Leali delle Notizie. Oltre al compenso stabilito dal premio, l’associazione provvederà alle spese di viaggio, vitto e alloggio per la durata del Festival e a stipulare un’apposita copertura assicurativa.

Il ricordo

Cristina Visintini si è sempre battuta contro il precariato. Era innamorata del suo mestiere e ha sempre incoraggiato i giovani a non arrendersi e a provare, con coraggio, a diventare giornalisti e a battersi per cambiare le norme che regolano la professione e che, negli anni, hanno reso sempre più instabile il settore dell’informazione. “Cristina è stata una presenza concreta sul territorio e la sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto all’interno dell’associazione e della comunità ronchese. L’istituzione di questo premio non è un atto formale dovuto, ma un ricordo che resta indelebile”, sono le parole del presidente di Leali delle Notizie, Luca Perrino.

Il premio

Il Premio Leali Young – in memoria di Cristina Visintini è finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sostenuto dal Comune di Ronchi dei Legionari. Tutti i lavori pervenuti entro il 14 aprile saranno esaminati da un apposito comitato scientifico, composto da Agnese Baini (vincitrice della prima edizione del premio), Roberto Covaz, Luana De Francisco, Cristiano Degano (consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti), Salvatore Ferrara, Giuseppe Giulietti (coordinatore nazionale di Articolo 21), Fabiana Martini (portavoce di Articolo 21 FVG) e Barbara Schiavulli.

Il bando e la domanda di partecipazione a questo link: https://lealidellenotizie.it/premio-leali-young/bando/

Per ulteriori informazioni

T +39 0481777625 – 3208143610

info@festivaldelgiornalismoronchi.it

info@lealidellenotizie.it

www.lealidellenotizie.it