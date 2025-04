“L’avanzata delle mafie al nord” a “Lezioni antimafia” di Scuola Caponnetto e Radio Popolare

Milano, lunedì 7 aprile ore 18.30

Sala Consiliare Municipio 3, Via Sansovino 9, Milano

Lezioni Antimafia, nono ciclo

“STORIE VERE DI POTERI SELVAGGI E RELAZIONI INCONFESSABILI”



“L’avanzata delle mafie al Nord”



Relatrice: Alessandra Cerreti, Direzione Distrettuale Antimafia Milano

Interviene: Caterina Antola, presidente Municipio 3

Introduce: Nando dalla Chiesa, presidente Scuola Caponnetto

Volete capire lo stato del contrasto alle mafie in Lombardia e a Milano? Desiderate manifestare vicinanza a questa battaglia civile e di libertà? Le mafie sono associazioni criminali che assumono diverse mimetizzazioni, in diversi contesti e in diversi luoghi, dalla Sicilia alla Lombardia; le minacce al procuratore Viola e alla dottoressa Cerreti dimostrano che Cosa nostra, Ndrangheta e camorra possono inabissarsi, corrompere ma sono sempre pronte a reagire e a usare la violenza; il mondo economico anche delle regioni del nord Italia deve prendere atto che le mafie, anche quando si presentano come erogatrici di servizi, facilitazioni e protezioni, alla fine si manifestano sempre come dominio e violenza, oltre a costituire un grave danno sociale e economico.

Lunedì pomeriggio la presenza di Nando dalla Chiesa e della dottoressa Cerreti nella sala del Mumicipio 3 è un’occasione cittadina per manifestare visibilmente una sinergia attiva dalle università alle scuole, dalle istituzioni alle associazioni.

Giuseppe Teri, Scuola Caponnetto

Le prossime lezioni

Giovedì 10 aprile ore 20.45, Biblioteca Baggio, Via Pistoia 10, Milano

“Ricordare Luisa Fantasia. Contenere l’avanzata delle mafie al Nord”

Proiezione del documentario “Il silenzio dei tuoi occhi”, della giornalista Emilia Brandi, prodotto da RAI 1.

Partecipano:

Lina Dadda e Giuseppe Teri, Scuola Caponnetto

Rosario Pantaleo, presidente Commissione Antimafia Comune di Milano

Andrea Bonetti, presidente Commissione Cultura Municipio 7