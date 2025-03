A Melzo (MI) sabato 29 marzo la terza edizione della Camminata antimafia della Martesana

Attesa la testimonianza di Francesca Andreozzi, nipote del giornalista Giuseppe Fava.

Melzo si prepara ad accogliere la terza edizione della Camminata contro le mafie promossa da Libera, che quest’anno compie trent’anni di attività, in programma il prossimo 29 marzo a partire dalle 9.30.

Insieme ai referenti di Libera e all’Amministrazione Comunale coinvolti nell’organizzazione della mattinata anche la classe 3° A del Liceo Giordano Bruno: scelta che sottolinea il valore dell’impegno degli studenti che hanno aderito ai valori di Libera al punto da fare diventare la scuola il secondo presidio scolastico di Libera fuori dal capoluogo milanese. Tra gli alunni della classe sono anche stati selezionati tre “speaker” che aiuteranno a gestire i vari momenti che scandiranno la mattinata.

La partenza è prevista alle ore 9.30 dal cortile del Liceo Bruno, in Viale Svezia: da qui, dopo i primi saluti istituzionali ed il passaggio di consegne tra il Comune di Cologno Monzese ed il Comune di Melzo, si muoverà il corteo che si dirigerà alla volta di piazza della Repubblica.

Tra gli interventi attesi c’è quello dell’ospite “speciale” che interverrà dal palco posizionato in Piazza della Repubblica.

Sarà Francesca Andreozzi, nipote del giornalista Giuseppe Fava ucciso dalla mafia il 5 gennaio 1984 a Catania a portare sul palco la sua preziosa testimonianza non solo in veste di parente di una vittima di mafia ma anche nella veste di Presidente della Fondazione Giuseppe Fava attiva a mantenere viva la memoria e a promuovere, attraverso numerose iniziative educative, la cultura antimafia.

Anteprima venerdì 28 marzo

Sarà possibile incontrare Francesca Andreozzi già la sera precedente (venerdì’ 28 marzo – ore 20.45 presso Palazzo Trivulzio – Sala Vallaperti): in occasione della sua presenza a Melzo è stata organizzata una presentazione di “Processo alla Sicilia” il libro che raccoglie gli scritti di Giuseppe Fava alla presenza di Lillo Garlisi (Zolfo editore) Giuseppe Teri (Libera e Scuola Caponetto) e Lorenzo Frigerio (Libera Informazione).

Nei prossimi giorni saranno distribuite in tutti i 28 Comuni della Martesana che hanno aderito a Libera i manifesti e le cartoline promozionali con tutte le informazioni utili per partecipare alla camminata sabato 29 marzo.

Intanto procedono le attività legate alla promozione della camminata per coinvolgere maggiormente la Città e le sue realtà.

In attesa dell’evento è stato lanciato il progetto “Condividi una storia” come invito ad approfondire le storie delle vittime di mafia. L’idea è di invitare le Associazioni ad approfondire la biografia di una vittima di mafia adottando simbolicamente una sagoma che verrà collocata lungo il percorso della Camminata per scandirne le tappe: è un modo per dimostrare che le vittime non sono state dimenticate e che la loro storia è un esempio per continuare a precorrere la via della legalità e dire NO alle mafie.

Sono 40 le realtà che hanno partecipato al progetto: martedì 18 marzo, alle ore 16.30 presso la Sala Giunta del Comune di Melzo, è stata organizzata una “cerimonia” con la presentazione delle sagome delle vittime innocenti di mafia scelte dalle realtà melzesi attraverso una cerimonia commemorativa in cui verranno letti i loro nomi alla presenza del Sindaco Antonio Fusè, dell’Assessora Francesca Moratti, dei referenti di Libera, della classe 3°A del Liceo Giordano Bruno accompagnata dalla professoressa Cristina Ballotta e dalle Associazione e dalle altre scuole melzesi, tra cui Istituto Superiore Argentia Majorana, che hanno partecipato all’iniziativa. Durante questo momento commemorativo è stato simbolicamente presentato l’omaggio da portare a Trapani, in occasione della Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, a cui ha partecipato anche una delegazione melzese.

