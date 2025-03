Giornalismo investigativo, presentati i finalisti e tutor della 14^ edizione del Premio Morrione

Sono stati presentati oggi a Roma, nella Sala A del Circolo Sportivo della Rai, le finaliste, i finalisti e tutor della quattordicesima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo e i vincitori e tutor della seconda edizione del Premio Riccardo Laganà Biodiversity, Sustainability & Animal Welfare.

Promossi dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai, i due Premi sono riservati a under30 ai quali vengono dati tutti gli strumenti per realizzare un’inchiesta giornalistica. Con la conferenza stampa di oggi è iniziata ufficialmente la fase di produzione delle inchieste che resteranno top-secret sino alle Giornate di chiusura e premiazione dell’edizione in programma a ottobre a Torino.

Tra i 71 progetti di inchiesta candidati, la giuria del Premio Morrione presieduta da Giuseppe Giulietti ne ha scelti quattro proposti da 9 autrici e autori selezionati tra i 123 partecipanti a questa edizione.

Sono in finale della quattordicesima edizione del Premio Roberto Morrione:

Marco Castellini e Chiara Garbin (categoria radio-podcast d’inchiesta) con il tutor giornalistico Gabriele Cruciata, giornalista, podcaster e formatore specializzato in reportage e inchiesta, vincitore del Premio Roberto Morrione 2020;

Ilenia Cavaliere e Alessandro Masella (categoria video inchiesta) con la tutor giornalistica Chiara Cazzaniga, giornalista di Chi l’ha visto Rai 3;

Marianna Donadio e Dora Farina (categoria video inchiesta) con la tutor giornalistica Cecilia Anesi, giornalista investigativa IrpiMedia;

Daman Singh, Bianca Turati e Iman Zaoin (categoria video inchiesta) con il tutor giornalistico Diego Gandolfo, ricercatore, scrittore e giornalista investigativo, vincitore del Premio Roberto Morrione nel 2012.

La giuria del Premio Laganà presieduta da Sabrina Giannini, ha scelto tra i progetti a tema ambientale candidati al bando del Premio Morrione, il progetto di inchiesta vincitore di questa seconda edizione del concorso: si tratta della proposta di video inchiesta di Novella Gianfranceschi e Niccolò Palla. Il loro tutor è Francesco De Augustinis, giornalista freelance e documentarista, vincitore della prima edizione del Premio Roberto Morrione nel 2012. I video di presentazione dei finalisti di questa edizione sono disponibili nel canale youtube del Premio Roberto Morrione.

Nella realizzazione delle inchieste – questa è una delle caratteristiche che rendono unico il concorso – l’associazione Amici di Roberto Morrione mette a disposizione dei finalisti una squadra di tutor di grande esperienza composta, oltre che dai tutor giornalistici, da: Francesco Cavalli, tutor tecnico audio video; Pietro Ferri, tutor musicale e l‘avvocato Giulio Vasaturo, tutor legale.

A ciascun progetto finalista viene assegnato un contributo in denaro di 5.000 euro da impiegare nella produzione dell’inchiesta.

Le quattro inchieste finaliste del Premio Roberto Morrione concorrono inoltre ad un premio finale di 2.000 euro, attribuito dalla giuria alla migliore inchiesta realizzata.

Il Premio offre l’opportunità della diffusione delle inchieste su Rai News 24, Rai Radio 1 e Rai Play Sound e di partecipare a festival e incontri in Italia e all’estero.

Roberto Morrione e Riccardo Laganà: due premi a servizio delle nuove generazioni del giornalismo d’inchiesta

Giornalista Rai, Direttore di Rai International, fondatore di Rai News 24 e di Libera Informazione, Roberto Morrione è stato un maestro del giornalismo e ha sempre cercato di premiare la curiosità, il rigore e l’impegno dei tanti giovani con cui ha lavorato. Questa è anche la filosofia del premio giornalistico che porta il suo nome.

Rappresentante dei dipendenti nel Consiglio d’Amministrazione della Rai, Riccardo Laganà è stato attivista e volontario nel campo della tutela e della salvaguardia degli animali e dell’ambiente. Collaboratore di diverse associazioni, si dedicava in particolare alla formazione e agli aspetti divulgativi. Seguiva inoltre con attenzione il Premio Roberto Morrione e le sfide dell’informazione nel servizio pubblico. Per questo i due premi percorrono ora una strada comune, investendo sulle nuove generazioni e sul giornalismo d’inchiesta.

La rete del Premio Roberto Morrione

Il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo è promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai, con il contributo di Otto per Mille della Chiesa Valdese, Regione Piemonte, Fondazione CRT, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, UsigRai, MySAT, Ordine Nazionale dei Giornalisti, Ordine dei Giornalisti del Piemonte, Associazione della Stampa Subalpina.

Il Premio è realizzato in collaborazione con Articolo21, Carta di Roma, Centro di Giornalismo Permanente, Euganea Film Festival, Eurovisioni, Festival Le Parole Giuste, Fiera del Libro di Iglesias, Gruppo Abele, I Siciliani, Italian Contemporary Film Festival-Toronto, Leali delle Notizie, Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie, Libera Piemonte, Osservatorio di Pavia, Premio Città di Sasso Marconi, Scuola di giornalismo Lelio Basso, Trame Festival, UCSI.

Sono media partner Agenzia DiRE, Domani, Fanpage.it, Irpi Media, LiberaInformazione, Riforma.it, Radio Beckwith.

L’associazione Amici di Roberto Morrione ringrazia per il supporto Rai News 24, RAI Italia, RAI Radio 1, RAI Radio 3, TGR, Rai Per la Sostenibilità, Rai Teche, Rai Com.

La giuria del Premio Roberto Morrione

La Giuria del premio è presieduta da Giuseppe Giulietti e composta da Luca Ajroldi, Paolo Aleotti, Piero Badaloni, Laura Silvia Battaglia, Giuliano Berretta, Sacha Biazzo, Giulia Bosetti, Valerio Cataldi, Francesco Cavalli, Chiara Cazzaniga, Giovanni Celsi, Enzo Chiarullo, Daria Corrias, Maria Cuffaro, Cristiano De Florentiis, Giovanni De Luca, Goffredo De Pascale, Alessandro di Nunzio, Lorenzo Di Pietro, Arcangelo Ferri, Mara Filippi Morrione, Vincenzo Frenda, Lorenzo Frigerio, Diego Gandolfo, Duilio Giammaria, Gian Mario Gillio, Celia Guimaraes, Udo Gümpel, Stefano Lamorgese, Francesco Laurenti, Dina Lauricella, Michela Mancini, Elisa Marincola, Flaviano Masella, Anna Migotto, Enzo Nucci, Riccardo Orioles, Raffaella Pusceddu, Alessandro Rocca, Luca Rosini, Mario Sanna, Luigi Scarano, Barbara Schiavulli, Marco Silenzi, Giovanni Tizian, Maurizio Torrealta, Giulio Valesini, Andrea Vianello.

La giuria del Premio Riccardo Laganà

La giuria è presieduta da Sabrina Giannini e composta da Roberta Badaloni, Francesco Cavalli, Giovanni Celsi, Francesco De Augustinis, Davide Demichelis, Fabio Di Giglio, Vittorio Di Trapani, Sara Segatori, Valentina Laganà, Christiana Ruggeri.

Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo

