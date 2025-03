25 marzo 1995/2025. Buon Compleanno Libera!

Diventa sociǝ 2025 : Scegli di essere parte attiva del movimento antimafia in Italia e nel Mondo.

Trent’anni di cammino fatto di memoria, impegno civile, formazione, cultura.

Trent’anni con l’ambizione di guardare sempre avanti nel tentativo di leggere quel che succede e affrontare le sfide che la società ci mette davanti.

In questi trent’anni, insieme, abbiamo sottratto consenso sociale alle mafie e alla criminalità organizzata; abbiamo denunciato e costruito esperienze vere e positive di riscatto sociale. Siamo consapevoli che non può esserci legalità senza giustizia sociale, non può esserci equità e libertà se non si rimane unitә.

Quest’anno, la campagna di tesseramento porta una grande novità: la tessera diventa digitale!

La tessera cartacea sarà disponibile solo tramite i coordinamenti territoriali o selezionando l’opzione di socio sostenitore.

Scegli la tua tessera

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie