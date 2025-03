Torino, mercoledì 19/3 a Binaria “Narrazioni e distopie penitenziarie”

Torino, martedì 19 marzo ore 18:00

Presentazione del libro Narrazioni e distopie penitenziarie (Intra edizioni) di Pietro Buffa.

Binaria centro commensale, via Sestriere 34

Il carcere, come molti altri ambiti, istituzionali e non, è ovviamente rappresentato secondo narrazioni le più diverse che fanno presa sull’opinione pubblica e sui decisori politici, sempre attenti a non perdere il contatto con gli interessi ed il consenso di potenziali elettori. In questo caso la verosimiglianza delle argomentazioni sostenute sindacalmente è giunta ad indirizzare, rinforzare e sostenere la volontà politica di modificare il quadro normativo e le mission istituzionali e professionali di molti dei componenti del sistema penitenziario italiano, sino ad allontanarle dagli originali precetti ordinamentali. Questo contribuisce a modificare il senso, costituzionalmente inteso, della pena. Il tutto avviene in coincidenza di una fase di forte perturbazione storica, economica e sociale che fa del carcere un dolente crocevia del disagio, altrove non risolto e ad esso indirizzato, che meriterebbe, invece, la riaffermazione assoluta di quegli stessi principi.

Pietro Buffa, laureato in Scienze Politiche con specializzazione in Criminologia clinica e dottorato di ricerca in Sociologia del diritto, è stato Dirigente Generale nell’amministrazione penitenziaria, svolgendo gli incarichi di Provveditore Regionale in Emilia Romagna, in Lombardia, nel Triveneto e nel Distretto del Piemonte e Valle d’Aosta. Da ultimo, presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, ha svolto anche gli incarichi di Direttore Generale del Personale e delle Risorse e, successivamente, della Formazione sino al termine del suo servizio.

Insieme all’autore interviene Leopoldo Grosso, psicologo e psicoterapeuta, è stato per molti anni coordinatore del settore Accoglienza del Gruppo Abele e formatore dell’Università della strada.