L’opera, un’importante riflessione teologica e sociale, propone un ripensamento radicale del concetto di potere e autorità alla luce del Vangelo, immaginando una comunità basata sulla giustizia, l’inclusione e la trasformazione delle strutture oppressive.

Il libro di Graham Adams si ispira alla visione di Andrew Shanks, che riformula il concetto di “regno di Dio” chiamandolo “Santa Anarchia”, un’idea che sfida le convenzioni religiose e sociali tradizionali. Per l’autore, il messaggio di Cristo non può essere compreso all’interno delle strutture gerarchiche e oppressive che la società ha costruito, ma deve essere vissuto come un movimento di liberazione che ribalta il potere e promuove una nuova idea di comunità.

Uno dei temi centrali del libro è il superamento delle narrazioni tradizionali del cristianesimo, spesso legate al colonialismo e all’imposizione di un’unica visione della fede. Adams propone una “decolonizzazione della coscienza” che permetta di riscoprire il messaggio evangelico nella sua essenza rivoluzionaria.

Attraverso un’attenta analisi delle Scritture e della storia della Chiesa, l’autore mostra come molte delle strutture religiose abbiano tradito il messaggio originale di Cristo, trasformandolo in uno strumento di controllo. Un Dio “venerato dalla solidarietà di chi la pensa allo stesso modo, una divinità tribale al servizio di interessi personali”.

Un momento in cui questa visione è emersa chiaramente, per Adams, è stato il 6 gennaio 2021. Il discorso incendiario del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump sull’elezione “rubatagli” da Joe Biden ha innescato l’assalto al Campidoglio. Adams sottolinea come “i nazionalisti cristiani tra i sostenitori di Trump vedevano in lui la persona che aveva sostenuto la causa della supremazia bianca”. Quel momento “molti rivoltosi si sono dichiarati esplicitamente e a gran voce cristiani”, ricorda l’autore che spiega come sia “servito un episodio così traumatico e violento perché molte persone si rendessero conto dei pericolosi legami fra Trump e i movimenti antidemocratici”.

“Santa Anarchia!” offre un’alternativa, invitando a una pratica di fede che metta al centro la solidarietà, la giustizia e l’apertura verso l’altro.

Con uno stile chiaro e coinvolgente, il libro si rivolge a teologi, attivisti, credenti e a chiunque sia interessato a una visione del cristianesimo libera da schemi oppressivi e aperta alla costruzione di un mondo più giusto.

Graham Adams

Santa anarchia!

Demolire il dominio, dare corpo alla comunità, amare lo straniero

EDB, Itinerari di fede 2025

Pagg. 300/€ 25,50