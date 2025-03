Il grande ritorno di “Mafie in pentola” martedì 18 marzo a Casteleguelfo (BO)

In scena dal 2010, oltre 500 date all’attivo. Lo spettacolo di teatro civile-gastronomico sui prodotti e sull’esperienza di Libera Terra.

Mafie in pentola ritorna! Ci sono spettacoli che segnano un inizio ma che non hanno mai fine. Con più di 500 date realizzate dal 2010 ad oggi, torna a Bologna lo spettacolo di teatro civile-gastronomico Mafie in pentola. Libera Terra, il sapore di una sfida, interpretato da Tiziana Di Masi, che rivive dopo anni di assenza, in una serata evento organizzata da Coop Reno per il 21 marzo (Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti delle mafie, istituita da Libera- Associazioni, nomi e numeri contro le mafie)

Martedi 18 marzo ore 17.30

Castelguelfo (BO) Auditorium TengoilTempo

(ingresso su invito e riservato ai Soci Coop)

Scritto dal giornalista Andrea Guolo, Mafie in pentola – Libera Terra, il sapore di una sfida lo spettacolo è tratto da un viaggio di Andrea Guolo e Tiziana Di Masi nel 2008, all’interno delle cooperative create da Libera in Sicilia, Calabria, Puglia, Campania. Milioni di ettari di terreni del sud hanno assistito a secoli di violenza, sfruttamento, illegalità, omicidi. Quelle stesse terre, liberate dalla mafia con lo strumento della confisca previsto dalla legge 109/1996, offrono al mercato alcuni gioielli enogastronomici del nostro Paese.

Lo spettacolo dal 2010 racconta la storia di una “bella economia” i cui cardini si chiamano agricoltura biologica, qualità, lavoro e rispetto delle leggi.

Uno spettacolo senza limiti, andato in scena in grandi teatri come nelle strade, nelle piazze, nelle scuole, Mafie in pentola è diventato un mezzo per raccontare un’antimafia concreta che si fa anche mangiando, scegliendo cibi che sono simbolo di riscatto e liberazione dalle mafie.

Mafie in pentola – Libera Terra, il sapore di una sfida con un’interpretazione capace di sfumare dal drammatico al brillante e attraverso il coinvolgimento diretto del pubblico, chiamato sul palco ad assaggiare i prodotti, non “chiude” lo stomaco dello spettatore, ma stimola la sua “fame” di legalità e di cose buone.

Per raccontare questa storia è stato scelto il cibo, le numerose eccellenze gastronomiche che su queste terre nascono: da sud a nord. Vino, Olio extravergine, Taralli, friselle, peperoncini, melanzane, legumi, pasta, mozzarelle di bufala, torrone, miele, marmellate, si intrecciano in un crescendo di gusto e di emozione con le parole di chi quei prodotti li ha seminati, coltivati e portati nelle nostre tavole, un intreccio gustoso ed esilarante, che riempie di sapore coscienze e stomaci.

Il menù di Mafie in Pentola

Aperitivo

Friselle, taralli e olio extravergine d’oliva

Antipasti

Carciofi violetti di Brindisi ripieni, fritti e ripassati al forno (come li fanno a Mesagne)

Pane casereccio con patè di peperoncino piccante calabrese in olio extravergine d’oliva

Primi

Zuppa di Cicerchie, come la fanno a Portella della Ginestra (Sicilia)

Spaghetti di grano Simeto con passata di pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto

Secondo

Mozzarella di bufala campana, dalle Terre di don Peppe Diana (Campania)

Dessert

Il “padanissimo” torrone di Cascina Caccia (Piemonte)

Digestivo

Il limoncello di Bosco Falconeria (Sicilia)

Caffè (vietato offrirlo!)

Il tutto accompagnato dai vini Placido Rizzotto (Centopassi) e Hiso Telaray.

Info: ufficiostampa@tizianadimasi.it