“Il vento della Memoria semina Giustizia” – Trapani 21 marzo 2025

Il 21 marzo 2025 Trapani ospiterà la XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico.

Questa giornata, che coincide con il primo giorno di primavera, vuole rinnovare l’impegno nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione.

Dal 1996, l’evento ha coinvolto una rete sempre più ampia di associazioni, scuole e enti locali. Ogni anno, una nuova città diventa il palcoscenico dove i nomi delle vittime innocenti vengono letti come in un rosario civile, mantenendo viva la loro memoria e il loro messaggio di giustizia.

Il programma include una veglia il 20 marzo e il corteo nazionale il 21, seguito da seminari tematici sulla lotta alla mafia. La Giornata è ufficialmente riconosciuta dallo Stato, grazie alla legge n. 20 dell’8 marzo 2017, e rappresenta un momento cruciale per riflettere sulle sfide della provincia di Trapani e della Sicilia, territori segnati dalla mafia e dalla corruzione. Con migliaia di cittadini e realtà sociali, continueremo a lavorare per un futuro di giustizia e legalità.

In questo cammino, daremo voce a chi si batte ogni giorno per costruire spazi di legalità e giustizia, rispondendo ai principi della nostra Carta Costituzionale.

Leggi il documento introduttivo alla giornata

IL PROGRAMMA

GIOVEDÌ 20 MARZO

h. 14.30 Assemblea dei familiari presso il cinema/teatro Ariston – C.so Italia 4

(Riservata esclusivamente ai familiari )

h. 17.30 Veglia ecumenica di preghiera presso la Cattedrale di San Lorenzo, Corso Vittorio Emanuele

VENERDÌ 21 MARZO

ore 08.00 Ritrovo del corteo da Piazza Garibaldi

ore 09.00 partenza

ore 10.45 Arrivo del corteo in Piazza Vittorio Emanuele a Trapani

ore 11.00 Lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie

ore 12.00 Discorso conclusivo di don Luigi Ciotti

ore 14.30/16.30 Seminari di approfondimento

Info corteo

Il percorso partirà da Piazza Garibaldi e interesserà le seguenti strade:

via Regina Elena, via Duca D’Aosta, corso Vittorio Emanuele, Torre dell’Orologio, via Torrearsa, lungomare Dante Alighieri, via Abate Palmiero, viale Regina Margherita.

Arrivo: Piazza Vittorio Emanuele. Lunghezza percorso 2,4 km

Consulta le informazioni sulla viabilità per la giornata.

Info bus

Gli autobus dovranno transitare dalla Via I Dorsale ZIR, Via Isola Zavorra, Via Ilio, Via Ammiraglio Staiti, girare per XXX Gennaio, Svoltare per Corso Italia, Svoltare per Piazza Scarlatti e girare a sinistra per la Via Ammiraglio Staiti.

In questa zona sarà prevista una sosta breve per il disbrigo delle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri sul marciapiede, nell’area compresa fra le biglietterie Liberty Lines e Vicolo Rallo. Una volta completate le operazioni, gli autobus ripartiranno per parcheggiare in Piazzale Ilio e Via Isola Zavorra – Lato Sud direzione SOSALT.

Info utili

Anche quest’anno è stata predisposta una scheda di adesione alla giornata del 21 marzo che potrà essere compilata a questo link

Sarà inoltre possibile fare richiesta di una quota riservata ai gruppi organizzati e alle scuole, per sostenere le spese di viaggio (fino ad esaurimento fondi). In allegato il regolamento * con le indicazioni da seguire e il modulo di rimborso predisposto.

Per tutte le informazioni generali: segreteria.21marzo@libera.it //cell: 327.0147297//3403553325

Scarica il programma

Scarica il documento introduttivo

Leggi la proposta formativa e i percorsi per le scuole

Leggi il regolamento per la richiesta di contributi

Modulo rimborso spese per gruppi organizzati

Modulo rimborso spese per scuole

Informazioni sulla viabilità a Trapani

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie