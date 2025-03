15 marzo 2025. Per l’Europa e per il diritto

by Redazione Libera Informazione

Sono passati oltre 100 giorni da quando il cooperante italiano Alberto Trentini è stato fermato mentre si trovava a svolgere una missione umanitaria in Venezuela in favore delle persone con disabilità. Da allora, non ha potuto ricevere nessuna visita neppure consolare né chiamare casa. Abbiamo posto in essere diverse iniziative per tenere alta l’attenzione sullo […]