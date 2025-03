Mercoledì 12/3, donne contro la ‘ndrangheta a “Lezioni antimafia” di Scuola Caponnetto e Radio Popolare

Milano, mercoledì 12 marzo ore 18.30

Casa della Memoria, Via Felice Confalonieri 14

Lezioni Antimafia, nono ciclo

“STORIE VERE DI POTERI SELVAGGI E RELAZIONI INCONFESSABILI”



“Il coraggio di Rosa. Storia di una donna che ha ripudiato la ‘ndrangheta”

Rubbettino Editore

Relatrice: Marisa Manzini, autrice del libro, Sostituto Procuratore presso la Procura Generale di Catanzaro

Introduce: Sabrina Riccardi, Scuola Caponnetto



“Le ultime ore erano state frenetiche, era successo tutto così in fretta, l’ultimo colloquio col magistrato una donna gentile ma risoluta al tempo stesso, la decisione di abbandonare quella casa prigione mentre tutti dormivano, la corsa per raggiungere il cancello che separava il grande giardino dalla strada, con Salvatore in braccio, la vettura guidata dal maresciallo che l’attendeva in strada…” (da “Storia di Rosa, una donna che ha ripudiato la ‘ndrangheta”).

La storia di Rosa è la storia simbolo della condizione di tante donne ridotte in una sorta di prigionia psicologica oltre che reale, in famiglie concepite come corpi sociali, gerarchicamente strutturati e funzionali al malaffare e a educare i figli a perpetuare potere e controllo del territorio. È una storia di donne: Rosa si ribella per salvare se stessa e il figlio; la suocera Caterina è inossidabile nella custodia dei disvalori dell’omertà, dell’obbedienza e della vendetta contro i nemici e contro lo Stato; la giovane magistrata vuole scardinare quella sottomissione e offre una via di fuga per una vita diversa, opera quasi al di là del suo magistero, diventando parte attiva nel costruire occasioni e speranze.

Così nella vita reale Marisa Manzini (il magistrato “ca parra assai…” secondo gli ‘ndranghetisti di Limbadi) ha sempre operato in diversi ambiti e funzioni nella repressione dei fenomeni criminali, si è occupata di traffico di stupefacenti, di estorsioni, di beni confiscati, di formazione dei giovani magistrati e si è esposta direttamente per creare le condizioni della ribellione da un destino apparentemente inesorabile e da sempre ritenuto immutabile.

Ecco se c’è qualcuno che può aiutarci a capire e ad avere fiducia nel cambiamento, questa è proprio lei, la scrittrice che mercoledì 12 parlerà in Casa della Memoria.

Facciamo sentire la nostra vicinanza partecipando e accogliendola come meritano il suo lavoro e la sua dedizione.

Giuseppe Teri, Scuola Caponnetto

Le prossime lezioni

Mercoledì 19 marzo, ore 18:30, Casa della Memoria

“Crimini inconfessabili. Il ventennio dell’Antistato che ha voluto e coperto le stragi (1973 – 1993)”

(Fuoriscena, 2024)

Relatore Giuliano Turone, autore del libro ed ex magistrato milanese

Intervengono Rosario Pantaleo, presidente Commissione Antimafia Comune di Milano e Pietro Basile, referente provinciale di Libera

Coordina Pietro De Luca, Scuola Caponnetto

Mercoledì 2 aprile, ore 18:30, Casa della Memoria:

“Processo alla Sicilia. Un continente dentro a una nazione” raccolta di scritti e inchieste di Giuseppe Fava

(Zolfo Editore, 2025)

Relatore: Claudio Fava

Introduce Giuseppe Teri, vicepresidente Scuola Caponnetto

Lunedì 7 aprile, ore 18.30, Sala consiliare Municipio 3, Via Sansovino 9, Milano.

“L’avanzata delle mafie al Nord”

Relatrice Alessandra Cerreti, Direzione Distrettuale Antimafia Milano

Introduce Nando dalla Chiesa, presidente Scuola Caponnetto