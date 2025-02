Sicurezza giornalisti: aumentano nel 2024 gli atti di intimidazione e aggressione

by Redazione Libera Informazione

“Cosa nostra continua a esercitare il suo fascino in certi ambienti come le borgate in cui i giovani hanno alternative di vita limitate e si identificano in rappresentazioni di potenza di cui ancora ancora gode la mafia”. Così Maurizio De Lucia, capo della procura di Palermo, commentando – insieme a Marzia Sabella, procuratore aggiunto – […]