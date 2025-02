Ai genitori di Mario Paciolla la presidenza onoraria del Presidio di Articolo 21 Campania

Un grazie al presidio di Napoli, presidente Fatou Fiako, portavoce Désirée Klain, che al termine della riunione di coordinamento della Campania, hanno proposto di conferire la presidenza onoraria ad Anna Motta e Pino Paciolla i genitori di Mario.

Una proposta che onora tutta l’associazione Articolo 21.

Il 19 marzo tutte e tutti saremo con loro davanti al Tribunale di Roma, alle ore 9, per esprimere la nostra contrarietà alla possibile archiviazione dell’inchiesta sulla morte del giovane cooperante. Mario Paciolla non si è suicidato ma é stato ucciso. Spetta ai giudici indagare, senza guardare in faccia a nessuno, costi quel che costi. Noi, insieme ai genitori, non rinunceremo mai a rivendicare verità e giustizia.