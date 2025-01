Torino, al via il processo per l’aggressione al giornalista Andrea Joly. Sindacato e Ordine parti civili

by Redazione Libera Informazione

L’augurio di Papa Francesco a Trump nel giorno del suo insediamento come presidente Usa non è un retorico esercizio di diplomazia edulcorata quanto la franchezza con cui ci si deve parlare da uomo a uomo. “Ispirato dagli ideali della Nazione, terra di opportunità e di accoglienza per tutti, – scrive Bergoglio – spero che sotto […]