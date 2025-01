“30 anni di impegno contro le mafie, libera e il valore della formazione”

by Redazione Libera Informazione

-

Devo proprio chiedere scusa. Su Nordio ho sbagliato. Spesso l’ho criticato perché mi sembrava che avesse inanellato una serie non indifferente di “perle”, tipo: i mafiosi non parlano al telefono; non esistono reati spia della mafia; da vecchio Pm garantisco che con la separazione delle carriere non c’è pericolo di subordinazione al potere esecutivo; mi invento […]