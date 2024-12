‘Notizie di contrasto’: il 18 dicembre la presentazione del XII Rapporto Carta di Roma

by Redazione Libera Informazione

Martedì 17 dicembre dalle ore 17 si terrà l’assemblea nazionale di Articolo21 alla Casa internazionale delle donne. Una serata per discutere di libertà di informazione, bavagli, censure, in Italia e a livello internazionale, giustizia, diritti negati, guerre e iniziative per la pace. Saremo in tanti e ci saranno varie premiazioni. Ecco un primo elenco di […]