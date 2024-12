Cinque anni di Fondazione Megalizzi: l’impegno per giovani e Europa sulle orme di Antonio

by Redazione Libera Informazione

Tutta la scrittura del mondo non basterà oggi per dire della vita di Iole Mancini. Partigiana per una vita, appunto. E non solo per gli anni della resistenza al nazifascismo. Perché la scelta di stare dalla parte della libertà, ovvero di essere partigiani, non può essere trattenuta in un tempo. È tutta una vita. Per […]