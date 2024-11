Giornata nazionale degli alberi 2024, il programma degli eventi di Milano

by Redazione Libera Informazione

-

Con Stefania Proietti non vince solo una parte politica ma uno stile che è lontano quanto la terra da Marte dall’arroganza che degenera in mancanza di rispetto fino a parlare il linguaggio della violenza. E non è assolutamente una ragione secondaria per esultare! Dall’Umbria (e anche dall’Emilia Romagna) il messaggio nella bottiglia trasparente per la […]