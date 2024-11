“Libera la Speranza”, Roma venerdì 15 novembre Extralibera

by Redazione Libera Informazione

Da novembre a marzo, un ciclo di webinar gratuiti per approfondire le interconnessioni tra l’illegalità ambientale, il suo impatto sociale ed economico e le mafie. Da novembre 2024 a marzo 2025 si apre un importante spazio formativo verso ControEcomafie, la Conferenza nazionale di maggio 2025, organizzata da Legambiente e Libera, in collaborazione con Casa Comune per i dieci anni di entrata in vigore […]