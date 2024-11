‘Il ritiro sociale volontario dei giovani in Italia”, seminario di Libera e Minotauro, Milano 13 novembre

Le stime più recenti parlano di oltre un milione di ‘Hikikomori’ nel mondo, quelli che nel nostro Paese vengono definiti ‘ritirati sociali’: sono adolescenti e giovani adulti, in particolare tra i 14 e i 30 anni, che delusi o a disagio nel mondo esterno scelgono forme più o meno radicali di isolamento.

Per approfondire il tema mercoledì 15 novembre a Milano presso il salone di Caritas Ambrosiana in via San Bernardino 4 si tiene un incontro dal titolo: “Il ritiro sociale volontario dei giovani in Italia”.

Si tratta di una iniziativa nell’ambito del progetto “E’ possibile insieme – un impegno collettivo di partecipazione e di comunità” finanziato da Regione Lombardia, con il Bando Terzo settore Triennio 2023-2025.

L’incontro, organizzato da Libera in collaborazione con Minotauro – Istituto di Analisi dei Codici Affettivi, è aperto al pubblico e punta a sensibilizzare e diffondere uno sguardo attento e consapevole del fenomeno.

Per partecipare si deve compilare il form e per informazioni si può scrivere a: progetti.lombardia@territoriale.libera.it