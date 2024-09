Alto patrocinio del Parlamento europeo per ‘Oltre il Festival’ di Leali delle Notizie

Importante riconoscimento della Presidente Roberta Metsola alla rassegna, in programma da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre tra Ronchi e San Canzian

La Presidente Roberta Metsola ha deciso di accordare l’alto patrocinio del Parlamento europeo a Oltre il Festival, la rassegna nata come spin off del Festival del Giornalismo di Leali delle Notizie, che si svolgerà a Ronchi dei Legionari e San Canzian d’Isonzo dal 9 al 13 ottobre.

Si tratta di un importante attestato al lavoro dell’associazione ronchese che, dal 2015, continua a investire sulla cultura per riflettere sui temi più scottanti dell’attualità e portare avanti la propria battaglia sulla libertà di stampa e di espressione nel mondo e per il diritto a informare ed essere informati.

“Questo nuovo riconoscimento deciso dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ci riempie di orgoglio. Ma è anche la dimostrazione – ha detto il presidente di Leali delle Notizie, Luca Perrino – del valore delle nostre iniziative. L’alto patrocinio è una sorta di medaglia al merito, ma anche lo sprone a proseguire sulla strada intrapresa ormai oltre dieci anni fa dalla nostra associazione. Possiamo ben dire che la crescita ci accompagna e siamo pronti a essere sempre grandi protagonisti nella promozione culturale e nella valorizzazione dei temi a noi cari, tra i quali spicca la libertà di stampa”.

Il programma, come da tradizione, non avrà un filo conduttore, ma affronterà diversi argomenti, tra mostre, presentazioni di libri e incontri. Si parlerà di cambiamenti climatici e migrazioni, identità digitale e diritto all’oblio, ma anche dell’evoluzione della tradizione gastronomica. Focus, poi, saranno dedicati all’omicidio del giornalista Giovanni Spampinato e alla connivenza tra neofascisti e mafia in Sicilia, all’amianto, con la testimonianza del regista Ivan Gergolet, e al ‘caso Assange’ con Sabrina Pignedoli, giornalista d’inchiesta ed europarlamentare nella passata legislatura.

Due gli appuntamenti dedicati alle novità editoriali: giovedì 10, a San Canzian d’Isonzo, la giornalista Sara Giudice presenterà il volume ‘Polveriera Tunisia. Cronache di un Paese al collasso’, mentre sabato 12, a Ronchi, la ricercatrice Chiara Agostini parlerà di ‘Welfare per le nuove generazioni. Scuola, salute mentale e promozione del benessere’.

Sul fronte delle mostre, nella sede di Leali delle Notizie (piazzetta Francesco Giuseppe) sarà inaugurata l’esposizione fotografica Scatti… di poesia: le immagini di Rossano Petocelli saranno accompagnate dai versi di Anna Zuppel; l’allestimento sarà visitabile fino al 31 gennaio 2025.

Ricordiamo, inoltre, che proseguirà fino alla fine dell’anno l’omaggio Finestre per Andy 2014-2024. Grazie alle foto ora posizionate accanto a villa Carlo, Leali delle Notizie accende nuovamente i riflettori sulla storia di Andrea ‘Andy’ Rocchelli, il fotoreporter ucciso dieci anni fa nella guerra del Donbass.

Anche Oltre il Festival rappresenterà un importante momento di formazione: alcuni appuntamenti, infatti, daranno diritto all’ottenimento di crediti formativi e deontologici da parte dell’Ordine dei Giornalisti. Sarà possibile registrarsi sul sito www.formazionegiornalisti.it o in loco.

Il programma

‘Oltre il Festival…’ si aprirà mercoledì 9 ottobre, alle 21, nell’auditorium comunale di Ronchi dei Legionari, con Magnari bisiachi ieri e oggi: ragioneremo sui cambiamenti nelle tradizioni culinarie con Renzo Spanghero, titolare della trattoria dal Peon, in dialogo con Elisa Baldo; la serata, in collaborazione con il Circolo culturale e ricreativo don Eugenio Brandl di Turriaco, sarà animata anche dal gruppo teatrale dell’associazione.

Giovedì 10 la rassegna farà tappa a San Canzian d’Isonzo: alle 18, nella Casa delle associazioni a Pieris, la presentazione del libro ‘Polveriera Tunisia. Cronache di un Paese al collasso’ con l’autrice, la giornalista Sara Giudice, moderata da Alessandra Guerra (giornalista e insegnante). Dopo aver acceso la miccia della primavera araba, la Tunisia è stata l’unica nazione del Nord Africa e del Medio Oriente ad avviare un processo di transizione democratica. Il percorso, però, ha subito una pesante regressione e oggi il Paese si trova nel caos.

Alle 21 si torna all’auditorium Casa della cultura di Ronchi per Un’umanità in fuga: crisi climatica e migrazioni. Analizzeremo i dati emersi dal report realizzato da Legambiente, in collaborazione con l’UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati, con Grammenos Mastrojeni (diplomatico, segretario generale aggiunto dell’Unione per il Mediterraneo) e con il direttore di Legambiente Fvg Michele Grego, moderati da Michele Tonzar, presidente del circolo Legambiente Ignazio Zanutto APS Monfalcone, che collabora all’organizzazione dell’appuntamento (crediti formativi).

Venerdì 11, alle 21, ancora nell’auditorium di Ronchi, l’incontro su Reputazione, identità digitale e diritto all’oblio con Luca De Rosa, co-fondatore del Movimento Etico Digitale, in dialogo con il giornalista Timothy Dissegna, direttore Il Goriziano (crediti formativi).

Sabato 12, doppio appuntamento a Ronchi: alle 18, la presentazione del libro Welfare per le nuove generazioni. Scuola, salute mentale e promozione del benessere con Chiara Agostini, ricercatrice del Laboratorio Percorsi di secondo welfare, in dialogo con la giornalista Gioia Meloni.

Alle 21, l’incontro Omicidio Spampinato, il primo tempo di una stagione di delitti neri. Il giornalista de L’Ora Giovanni Spampinato fu assassinato a Ragusa nel 1972. Nuovi documenti, finora incredibilmente sconosciuti, ne riscrivono la storia, legando il delitto alla connivenza tra neofascisti e mafia in Sicilia. Sul palco Carmelo Schininà, cronista e inviato del Tg La7, e Alessio Lasta, giornalista e inviato di Lo stato delle cose su Rai 3 (crediti formativi).

Gran finale, sempre a Ronchi, domenica 13: si parte alle 17, nella sede di Leali delle Notizie, con l’inaugurazione della mostra fotografica Scatti… di poesia: le immagini di Rossano Petocelli saranno accompagnate dai versi di Anna Zuppel.

Alle 18.30, Quando l’arte contribuisce alla conoscenza di un dramma sociale: ‘L’uomo senza colpa’ di Ivan Gergolet. L’amianto, la fibra che ha consumato e continua a consumare troppe vite, è il tema di questa serata. All’evento, che grazie alla collaborazione con l’associazione culturale Prisma Aps di Campoformido sarà l’anteprima dell’edizione 2024 del Fake News Festival di Udine, interverrà il regista Ivan Gergolet, autore del film L’uomo senza colpa, in dialogo con il giornalista Timothy Dissegna (crediti formativi).

Infine, alle 21, rifletteremo su Libertà di stampa: il caso Assange. Dopo cinque anni di carcere, 14 di braccio di ferro con la giustizia americana che ne chiedeva l’estradizione e una fuga rocambolesca nell’ambasciata ecuadoriana a Londra, il fondatore di Wikileaks è di nuovo un uomo libero. Ma la stampa è ancora libera? Ne parleremo con Sabrina Pignedoli, giornalista d’inchiesta ed ex europarlamentare, in dialogo con la giornalista Silvia De Michielis (crediti formativi).

Oltre all’alto patrocinio del Parlamento europeo, la rassegna può contare sul patrocinio dei Comuni di Ronchi dei Legionari e San Canzian d’Isonzo e sul sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.

Per ulteriori informazioni

T +39 0481777625 – 3208143610

info@festivaldelgiornalismoronchi.it

info@lealidellenotizie.it

www.lealidellenotizie.it