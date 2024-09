Fiamme dal passato

by Redazione Libera Informazione

-

Con Libera in difesa della democrazia. Al via la campagna per il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata. L’ITALIA DEVE ESSERE UNITA, LIBERA E GIUSTA FIRMA CONTRO L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA Una firma per l’Italia libera, unita, giusta”: è partita la raccolta firme per il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata che persegue obiettivi diametralmente opposti a […]