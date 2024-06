Le iniziative per il centenario della nascita di Danilo Dolci dal 26 al 30 giugno tra Palermo e Trappeto

by Redazione Libera Informazione

In una nota Libera sulla morte per incidente sul lavoro nelle campagne di Latina di Satnam Singh, giovane bracciante di origini indiane. Nella morte di Satnam Singh c’è una catena di orrori che annichilisce e avvolge tutti in una sconcertante spirale di malvagità. La sua morte, il dolore della moglie Sony che abbracciamo testimonia di un sistema […]